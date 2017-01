Edgar Ludwig weiter an der Spitze

Ortsvorsteher Hubertus Stollmaier hatte als Wahlleiter kein leichtes Amt. Bei der Abstimmung über den Wahlmodus plädierte ein Vereinsmitglied für eine Verjüngung im Vorstandsteam. "Du bist heute 77 Jahre, am Ende der Amtszeit bist du 81", rechnete er seinem Vorsitzenden vor. Mit der Versicherung, dass es ihm nicht um persönliche Dinge gehe, sondern nur um das Wohl des Vereins hatte der langjährige Vereinsangehörige mit Kassenwart Florian Krauß, auch gleich noch einen aus seiner Sicht geeigneten Nachfolger parat. Da dieser jedoch eine Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt ablehnte und sich keine weiteren Interessenten für eine Nachfolge meldeten, blieb Edgar Ludwig einziger Kandidat für das Amt an der Spitze des 1969 gegründeten Vereins. Bei drei Enthaltungen votierten die Mitglieder für eine weitere Amtszeit des erfahrenen Funktionärs.

Durch demonstrativen Beifall stärkte die überwältigende Mehrzahl Ludwig den Rücken. Dem Vorwurf, eine "Altersmannschaft" zu führen, konterte der alte und neue Vorsitzende mit der Feststellung, dass im Vorstandsteam gleich drei Generationen vertreten seien. "Von einer Überalterung kann man da sicherlich nicht reden", betonte er.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Ludwigs "rechte Hand" Gernot Wörther als Schriftführer und die drei Beisitzer Ralf Winschermann, Guido Bertsch und Arnold Seifried.

Über negative Auswirkungen der Polderflutung im Mai und Juni 2016 berichtete Gernot Wörther. Nach dem Rückgang des Wassers mussten die Angler die Abwanderung eines größeren Bestandes an Karpfen feststellen. Ein Schadensausgleich ist nach dem Planfeststellungsbeschluss für den Polder jedoch nicht vorgesehen.

Ansonsten standen neben Veranstaltungen und Besuchen befreundeter Vereine umfangreiche Sanierungsarbeiten in der vereinseigenen Hütte und deren Außenanlagen im Fokus. Der Kostenaufwand für die Materialbeschaffung schlug sich in der Kassenbilanz von Florian Krauß nieder. Etwa 9000 Euro in der Summe ließen sich die Angler die Runderneuerung ihres Heims kosten. Insgesamt erzielte der ASV im abgelaufenen Vereinsjahr ein Minus von 3000 Euro.

Der Besuch von Zeltlagern und die Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen standen im Mittelpunkt der Jugendaktivitäten. Abteilungsleiter Mike Hofmann gratulierte außerdem seinen Junganglern Roman Oesterwind, Lukas Hasel, Til Lorenz und Fabio Hofmann zur bestandenen Fischerprüfung.

Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete der Vorsitzende Herbert Wäldele und Jochen Heizmann mit der silbernen Vereinsehrennadel aus. Die silberne Ehrennadel des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg erhielt Gerold Daniel. Als Mitglied des Vorstandsteams übernimmt er seit zehn Jahren Verantwortung in der Vereinsverwaltung.

Am 9. April veranstaltet der Angelsportverein das Anangeln, wenige Tage später folgt am Karfreitag das zuletzt sehr gut frequentierte Backfischessen. Am 24. und 25. Juni findet das große Fischerfest auf dem weiter ausgebauten Festplatz neben der Sportanlage statt. Am 17. September beschließen die Angler die Saison mit dem Abangeln.