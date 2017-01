Standortbekenntnis zum Bühler Krankenhaus

Nur am Rande fanden die Proteste vom vergangenen Sommer im Zusammenhang mit der Schließung der Geburtsabteilung Erwähnung.

In seiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums appellierte Landrat Jürgen Bäuerle an die Landtagsabgeordnete der Grünen, Beate Böhlen: "Es ist sehr wichtig, dass sich die Bundes- und Landespolitik zu einer wohnortnahen medizinischen Versorgung bekennt und gerade die kleineren Krankenhäuser unterstützt. Leiten Sie unsere Anliegen an das zuständige Ministerium weiter und laden Sie dieses einmal nach Bühl ein." Bäuerle unterstrich: "Ich möchte Ihnen auch heute versichern, dass uns das Bühler Krankenhaus wichtig ist und dass wir alles tun werden, damit dieser Standort seiner Versorgungsaufgabe auch zukünftig gerecht werden kann."

Er verdeutlichte, dass Aufgaben des Gesundheitswesens heute nicht mehr von einzelnen Kommunen gelöst, sondern nur durch zielgerichtete interkommunale Kooperation geschultert werden könne. Er dankte jenen, vielen auch namentlich, die in der Region in diesem Sinne Verantwortung übernehmen, um die stationäre Gesundheitsversorgung in Mittelbaden zu sichern. Bäuerle: "Es ist eine Aufgabe, die mit ungeheurem Tempo in ihrer Komplexität zunimmt und die einen immer größeren Spagat zwischen einer wohnortnahen Versorgung und einer zunehmenden Spezialisierung und damit Zentralisierung in der Medizin erfordert." Dem Geschäftsführer des Klinikums, Jürgen Jung, bescheinigte er großes Engagement.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr äußerte sich indirekt zu den Protesten gegen die Schließung der Geburtshilfe. Er sprach von "Schlechtschwätzern", denen man nicht das Feld überlassen dürfe. Schnurr appellierte an alle Bühler und die Einwohner der Umlandgemeinden, das Bühler Krankenhaus zu nutzen. Dort werde in allen Bereichen gute Arbeit geleistet. "Ich bin überzeugt, dass das Bühler Krankenhaus noch viele Geburtstage feiern wird", so Schnurr.

Auch in schwierigen Zeiten des Strukturwandels wolle man die Verantwortlichen als helfender Freund begleiten, formulierte der Vorsitzende des Freundeskreises des Bühler Krankenhauses, Felix Brenneisen. Der Freundeskreis habe sich mit der Weiterentwicklung des Hauses eingehend befasst. Der Standorterhalt sei oberste Priorität.

Der Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, Jürgen Jung, untermauerte das Standortbekenntnis der Vorredner. Seit 2004 habe das Klinikum rund 25 Millionen Euro ins Bühler Krankenhaus investiert. "Das ist für uns eine riesige Summe und eine riesige Verpflichtung für die Zukunft." Als Klinikum wolle man Brücken schlagen zwischen der unausweichlichen Zentralisierung infolge von Spezialisierung und der gewünschten Wohnortnähe. Im stillen Kämmerlein habe man vieles vorangebracht, das demnächst dem Aufsichtsrat vorgelegt werde, erklärte Jung.

Der Geschäftsführer dankte auch der Popband der Musikschule unter Leitung von Bernd Kölmel, die die Matinee umrahmte und viel Komplimente erhielt.