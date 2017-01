Feiern bis zum Abwinken







Lichtenau (iru) - Ideale äußere Bedingungen lockten etwa 3000 Besucher zum ersten großen Fasnachtsumzug der Region nach Scherzheim. Aus Gründen der Sicherheit und wegen der begrenzten Kapazitäten hatten sich die Verantwortlichen für eine Begrenzung der Anzahl der Umzugsteilnehmer entschieden. "Wir mussten 80 Gruppen absagen", verriet Björn Boschert, Vorsitzender der "Scherzemer Narren". Mit 73 Gruppen und etwa 2100 Hästrägern war der närrische Lindwurm damit nicht ganz so groß wie noch beim 22-jährigen Jubiläum der Scherzheimer. Den Umzug zeichnet sich seit jeher durch eine besondere Atmosphäre aus. "Die engen Straßen geben unserer Veranstaltung eine besondere Note", sagte Tobias Reith-Koch, der zusammen mit dem Vorsitzenden den Umzug moderierte. Insbesondere an der Ecke Blumen-/Waldstraße ging es für große Wagen ziemlich knapp her. Die Feuerwehr hatte entlang der etwa einen Kilometer langen Strecke alles im Griff. Stolz können die "Scherzemer Narren" über die große Resonanz sein. Ob aus Plochingen, Waldshut, dem württembergischen Nellmersbach oder dem südbadischen Kirchhofen kommen seit vielen Jahren treue Gästen. Mit dabei war auch wieder Lore Kientz. Die Ur-Patin, Gründungsmitglied der "Scherzemer Narren", verfolgte den Lindwurm von der "Ehrentribüne" aus, auf der auch Bürgermeister Christian Greilach samt Familie das bunte Treiben mit unzähligen Hästrägern, Fasnetswagen und Guggemusik-Ensembles erlebte. Lange, bevor sich der Tross in Bewegung setzte, waren die "Narrendörfer" im Ortskern und bei der Wasenhalle fest in närrischer Hand. Und auch danach ging es mit dem Feiern munter weiter. "Da wird einfach nur gefeiert bis zum Abwinken", verriet Elmar Klose, der als Einheimischer mit den Gepflogenheiten bei "seinem" Umzug bestens vertraut ist.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben