Esels-Maske und Amtskette des Kappler "Bürgermeisters" Bühl (ub) - Eigentlich schade - Bürgermeister Wolfgang Jokerst ließ sich dann doch nicht dazu bewegen, den Udo-Jürgens-Hit "Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an" zu intonieren. So ganz passend wäre es aber auch nicht gewesen, denn die Allda-Narrengesellschaft hat in ihrer 66-jährigen Geschichte genug bewiesen, dass gelebtes Brauchtum und närrische Kompetenz schon über Jahrzehnte hinweg in Bühls Stadtteil Kappelwindeck eine reiche Blüte zutage brachte. Fast punktgenau zum Start der fünften Jahreszeit wurde nun im Stadtmuseum eine kleine, aber äußerst sehenswerte Ausstellung eröffnet, liebevoll und mit Akribie von Hermann "Männel" Deschner und Franz Staudt aus vielen Zeugnissen der Vereinsgeschichte zusammengestellt. Die beiden kennen sich bestens aus, waren sie doch Vorgänger des amtierenden Präsidenten Heiko Müller, der neben "Hausherr" Michael Rumpf vom Stadtgeschichtlichen Institut auch einige Vertreter befreundeter Narrengesellschaften begrüßen konnte. Dass genau an diesem Ort die Vereinshistorie präsentiert wird, macht Sinn. Denn die Fasnacht stellt einen wesentlichen Teil der Heimatgeschichte dar, ist ein Identifikationsmerkmal mit Ortsgeschehen und sozialem Miteinander. Als Gründungsdatum des Allda gilt der 22. Januar 1950, an dem 13 Kappler Narren im Gasthaus Traube die Wiederbelebung des närrischen Treibens beschlossen. Als Wappentier erkoren sie sich den Esel, der, lecker zubereitet, um 1880 herum einmal als Festspende eines schlitzohrigen Zeitgenossen aufgetischt wurde. Bei den närrischen Aktivitäten seit der Gründung des Allda werden inzwischen andere Speisen feilgeboten, der Spitzname blieb gleichwohl erhalten. "Männel der Erste" erinnerte mit seinen bekannt humorigen Worten daran, dass neben der Fasnachtspflege der Verein auch zu anderen gesellschaftlichen Aktivitäten in Bühls vielleicht schönstem Ortsteil beitrug, etwa zu den Burgfesten auf der Bühler Hausburg, die nun leider der Vergangenheit angehören. Das Gästebuch der Burg Windeck, von der Allda angeschafft (und gekauft!), wie es Franz Staudt humorvoll anmerkte, zeugt von der Anwesenheit einiger Prominenz, die sich da die Serpentinen zur Windeck hochschraubte. Aus der mit vielen fotografischen Objekten zusammengestellten Geschichtspräsentation sticht vor allem die Amtskette des Kappler "Bürgermeisters" hervor - eine listige Idee von "Männel" Deschner, der darauf hinweisen wollte, dass die Kappler auch mal Hoheitsrecht über ihre eigene Gemarkung besaßen. Mit den Insignien aller Kappler Vereine ist sie ausgestattet und hat mehr als symbolische Bedeutung. Natürlich darf auch die Esels-Maske nicht fehlen, das Wiehern über die Zeitläufe und die Gegenwart so manch' kommunaler Entscheidungen ist ihr förmlich anzumerken. Dass die altbewährten Tugenden wie Humor, Scharfzüngigkeit und Schlitzohrigkeit auch in den nächsten 66 Jahren nicht versiegen, ist schwer anzunehmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben