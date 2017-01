"Widdenung" in den Startlöchern Bühl (red) - Die Vorbereitungen für die Fasnachtskampagne in der Narrenhochburg "Widdenung" laufen auf vollen Touren. Die Mondglunkerle mit Narrenrat und Tanzgarde sowie die Büttenredner und einige Weitenunger Gruppen haben sich wieder allerhand Närrisches für die beiden Büttenabende einfallen lassen. Sie gehen am Freitag und Samstag, 10. und 11. Februar, jeweils ab 19.33 Uhr in der Rheintalhalle über die Bühne. Restkarten werden am Sonntag, 5. Februar, von 11.33 bis 12.33 Uhr in der Rheintalhalle angeboten. Fortgesetzt wird der ,,närrische Wahnsinn" eine Woche später durch die Widdenunger Sondbachdeifel, die am 18. Februar ab 20.33 Uhr ihre 14. Deifelsnacht veranstalten. Karten gibt es am Samstag, 11. Februar, 10 bis 12 Uhr, im Bürgersaal des Weitenunger Rathauses. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der 1997 gegründete Verein ist ein wichtiger Baustein im Mosaik der Weitenunger Fasnacht und auch außerhalb der fünften Jahreszeit sehr im Dorfleben engagiert, schreiben die Mondglunkerle. Zwei Jugend-Tanzgruppen, die beim Umzug und bei der Kinderfasnacht mitmachen, sind angeschlossen. Der Hemdglunkerlesumzug am ,,Schmutzi Durschdi" mit der Absetzung des Ortsvorstehers startet um 19.01 Uhr im Rathaushof. Der Hemdglunkerlesball mit der Band ,,Sound Trek" schließt sich ab 20.33 Uhr an. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 5. Februar, in der Rheintalhalle, ab dem 6. Februar in der Yburg-Apotheke. Der große Weitenunger Umzug startet am Samstag, 25. Februar, ab 14.01 Uhr. Die Kinderfasnacht des ,,KiFaKo" am Rosenmontag beginnt um 14.01 Uhr in der Rheintalhalle. Der Rosenmontagsball des SV Weitenung startet um 20.11 Uhr mit den "Topstars". Ein kostenloser Heimbringservice im Umkreis von 15 Kilometern steht ebenfalls wieder zur Verfügung (1.30 bis 3.30 Uhr). Karten können beim Autohaus Huck erworben werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben