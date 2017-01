Der Heimat etwas zurückgeben

Bühl - Jürgen Braun hat es in seinem Berufsleben nach ganz oben geschafft. Der Bühlertäler arbeitete sich beim Pharmakonzern Pfizer bis an die Deutschlandspitze vor. Jetzt will er andere an seinem Erfolg teilhaben lassen. Als neuer Geschäftsführer des Bühler Innovations- und Technologiezentrums (BITZ) greift der 60-Jährige Unternehmern unter die Arme, die noch am Anfang stehen.

"Ich kann hier etwas zurückgeben", sagt Braun, der seinen Posten als Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Pfizer mittlerweile gegen den Sitz an der Spitze des Aufsichtsrats getauscht hat. Er ist seiner Heimat dankbar. Dass er im Vergleich zum Pfizer-Sitz in Berlin in der Provinz aufgewachsen ist, war aus Sicht des Bühlertälers keine Hürde auf dem Karriereweg, im Gegenteil: "Ich habe am Windeck-Gymnasium eine gute Ausbildung bekommen, das ist keine Selbstverständlichkeit", betont er. Diese habe ihm sein BWL-Studium in Mannheim ermöglicht, der Abschluss dort öffnete ihm die Türen in der Industrie. "Ich habe von meiner Heimat profitiert", sagt Braun - und jetzt soll seine Erfahrung anderen nützen.

Über einen gemeinsamen Bekannten hatte im vergangenen Jahr die städtische Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier Kontakt mit ihm aufgenommen, die auf der Suche nach einem Nachfolger für die scheidenden BITZ-Geschäfsführer Reinhold Mesch und Gerhard Hurle war. "Ich fand das spannend, wir sind uns schnell einig geworden", erzählt Braun, der das Zentrum seit Juli leitet.

Ein eigenes Unternehmen hat er zwar nie gegründet, die Start-up-Szene kennt er aber aus Berlin. 2008 verlegte Pfizer seinen deutschen Stammsitz von Karlsruhe in die Hauptstadt. Braun musste diese Konzernentscheidung nicht nur der Belegschaft vermitteln, sondern auch selbst damit zurechtkommen. Zum Ende seiner Laufbahn wurde er zum Extrempendler. Fünf Jahre lang ging es sonntagabends vom Baden-Airport aus an die Spree, freitagnachmittags zurück zur Familie in die badische Heimat.

Trotz dieser Belastung empfand der Vater von zwei Söhnen die Zeit als äußerst spannend. Seine Wohnung lag direkt bei der Firmenzentrale am Potsdamer Platz. Er pflegte Kontakte in den Politikbetrieb und tauchte ein ins reichhaltige Kulturleben der Metropole. Er genoss Mittagskonzerte in der Philharmonie und begegnete abends in der Hotelbar Stars wie Udo Lindenberg oder Ben Becker.

Und er lernte kreative Firmengründer kennen. So suchte Pfizer Kontakte zu jungen Unternehmen, die beispielsweise vielversprechende Smartphone-Apps im Gesundheitsbereich entwickelten. In diesem Zusammenhang schaute Braun öfter in Gründerzentren vorbei. "Im Grunde arbeiten die Einrichtungen alle ähnlich wie wir in Bühl", schildert er seine Erfahrungen.

In den USA werde dagegen mehr Wert auf eine umfassende Beratung der Existenzgründer gelegt, die nicht nur von günstigen Mieten, sondern auch von Informationen beispielsweise zu Unternehmensformen und Steuerrecht profitierten. "Das will ich bei uns auch ausbauen", kündigt Braun an, der schon Kontakt mit Experten auf solchen Gebieten geknüpft hat.

Grundsätzlich sieht Braun seine Hauptaufgabe nicht darin, das BITZ zu verwalten, sondern den Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das ist allerdings zeitaufwendiger, als er gedacht hat. "Ich habe den Aufwand total unterschätzt", gibt er offen zu. 15 bis 20 Stunden pro Woche investiert er in die Aufgabe. Diese leistet er ehrenamtlich, auf eine Aufwandsentschädigung hat er zugunsten einer Erhöhung des Werbeetats verzichtet.

Obwohl es mehr Arbeit ist als erwartet, hat er viel Spaß an seiner neuen Wirkungsstätte: "Ich kann hier ganz konkret etwas bewirken und sehe, was dabei herauskommt. Das ist befriedigend." Und er ist wieder in der Heimat, wo er sich schon als kleiner Junge im Winter die Skier schnappte und sich den ganzen Tag an der Schwarzwaldhochstraße austobte. "Wir leben hier in einer tollen Gegend mit besten Voraussetzungen für Existenzgründer", schwärmt Braun.