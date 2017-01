Schülern durch berufliche Vielfalt eine Richtung geben Bühl (nie) - Berufe kennenlernen und Kontakte knüpfen: Dafür bietet die Ausbildungsmesse der Carl-Netter-Realschule (CNR) am Donnerstag, 9. März, Raum. Bereits zum zehnten Mal findet die Veranstaltung statt und auch in diesem Jahr ist sich Schulleiter Steffen Faller sicher, dass "die Messe für Schüler und Betriebe ein Gewinn sein wird". Denn 45 Firmen und Ämter und zehn Schulen aus der Region nutzen die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Insgesamt werden über 120 Berufe und Weiterbildungsmöglichkeiten vorgestellt. "Die Berufsmesse soll als Kontaktbörse verstanden werden", sagt Elena Fritz, die vonseiten der Schule gemeinsam mit Petra Santl das Event organisiert. Unterstützt werden die beiden Lehrerinnen von einer Arbeitsgemeinschaft, die aus 15 engagierten Neuntklässlern besteht. Von 10 bis 16 Uhr können sich Interessierte an den Info-Ständen im ganzen Schulgebäude und in 14 Vorträgen orientieren. Beispielsweise referieren diverse berufliche Schulen über ihre Bildungsangebote, verschiedene Firmen über Inhalte ihrer Ausbildung, und es gibt Bewerbungstipps. Hauptsächlich richte sich die Messe an Acht- bis Zehntklässler aus Haupt-, Real- und Werkrealschulen aus der Umgebung, so Fritz. Aber: "Auch Abiturienten können bei uns vielfältige Studienmöglichkeiten entdecken. Und auch Eltern sind herzlich eingeladen." Seit 1999 findet die Ausbildungsmesse im Zwei-Jahres-Rhythmus an der Schule statt. Sowohl die AOK Mittlerer Oberrhein, die Stadt als auch die Sparkasse Bühl sind seit Beginn, die Firma Dow seit 2007 Sponsoren der Aktion und versprechen, auch weiterhin mit im Boot zu sein. Ein grundlegender Wandel habe sich seit den Anfangsjahren vollzogen, den Santl skizziert: "Während Schüler 1999 noch um Ausbildungsplätze bettelten, müssen sich Betriebe heute darum sorgen, genügend Bewerber zu finden." Dabei sei für ein Unternehmen die duale Ausbildung genauso wichtig wie ein Studium, stellt Harald Röcker, Geschäftsführer der AOK Mittlerer Oberrhein dar. Er wählt sich als Beispiel: "Auch ich habe zuerst eine Ausbildung absolviert - heute bin ich Geschäftsführer." Gerade am Standort Bühl habe die Jugend hervorragende berufliche Perspektiven. Volker Stellrecht von der Dow hofft auf viele Schüler, die Fragen stellen. Denn: "In jungen Jahren ist es schwierig zu wissen, was man will. Die Messe ist auch dafür gut, sich um ein Praktikum zu bemühen." Für den Vorstandvorsitzenden der Sparkasse Bühl, Frank König, gehe es bei der Veranstaltung darum, "jungen Menschen eine Richtung zu geben". Die Messe sei dafür ein idealer Ort, da konzentriert an einer Stelle Informationen weitergegeben und eine große Vielfalt an Berufen vorgestellt werde. Bürgermeister Wolfgang Jokerst ist als Schirmherr und Schulträger stolz auf das Engagement der CNR. Ihm ist es wichtig, dass sich die Einrichtung auf "die Fahne geschrieben hat, Schülern einen guten Einstieg ins Berufsleben zu geben." Rund 1000 Besucher fanden 2015 den Weg zur Ausbildungsmesse - Organisatoren und Sponsoren hoffen auf eine Wiederholung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Der Blick geht über die Grenzen Karlsruhe (win) - 18 500 Besucher, rund 500 mehr als im Vorjahr, nutzten die von Agentur für Arbeit, IHK sowie der Handwerkskammer Karlsruhe gemeinsam veranstaltete Ausbildungsmesse "Einstieg Beruf", um sich einen Überblick über Job-Möglichkeiten zu verschaffen (Foto: win). » Weitersagen (win) - 18 500 Besucher, rund 500 mehr als im Vorjahr, nutzten die von Agentur für Arbeit, IHK sowie der Handwerkskammer Karlsruhe gemeinsam veranstaltete Ausbildungsmesse "Einstieg Beruf", um sich einen Überblick über Job-Möglichkeiten zu verschaffen (Foto: win). » - Mehr Karlsruhe

Werben um Nachwuchs Karlsruhe (vo) - Mehr als 300 Unternehmen und schulische Ausbildungsstätten werben am 21. Januar bei der größten Ausbildungsmesse der Region um Nachwuchs. Dazu werden mehr als 17 000 Besucher in der dm-Arena der Messe Karlsruhe erwartet (Foto: IHK/HWK). » Weitersagen (vo) - Mehr als 300 Unternehmen und schulische Ausbildungsstätten werben am 21. Januar bei der größten Ausbildungsmesse der Region um Nachwuchs. Dazu werden mehr als 17 000 Besucher in der dm-Arena der Messe Karlsruhe erwartet (Foto: IHK/HWK). » - Mehr