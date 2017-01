Durchstarten bis zum Hofladen-Tag Ottersweier (jo) - Einmal im Jahr postuliert die Gesellschaft für deutsche Sprache das "Wort des Jahres". Der Hofladen Querfeldein hat indes ein eigenes "Wort des Jahres" ausgerufen: "Kein Platz!", heißt es allenthalben in den Lager- und Produktionsräumen. Ein angrenzender Ökonomiebau ist inzwischen abgerissen. Damit ist jetzt Platz geschaffen für einen zweigeschossigen Neubau. "Wir werden unsere Raumkapazitäten verdoppeln", kündigt Betriebsinhaber Thomas Metzinger an. Von der Investition wird aber nicht nur der Hintergrundbereich profitieren. Auch das vor 15 Jahren eröffnete Ladengeschäft, in dem sich die Kundschaft während der Haupteinkaufszeiten mitunter gegenseitig auf die Füße tritt, wird im gleichen Maße mitwachsen. Der erweiterte und neu möblierte "Querfeldein" heißt künftig auch Kaffeegäste willkommen: In einem Anbau neben dem Eingang ist ein Hofcafé mit 25 Sitzplätzen geplant, dessen Öffnungszeiten sich mit dem Ladenbetrieb decken. Immer wieder beobachten Thomas Metzinger und seine Tochter, die Hofladenchefin Katharina Metzinger, dass sich Leute beim Einkauf treffen und danach vor der Tür oder auf dem Parkplatz noch längere Gespräche führen. Sie sollen es künftig bequemer haben. Der Hof ernährt sechs Familienmitglieder und zwölf Mitarbeiter, die meisten davon in Teilzeit. Alle sollen von verbesserten Betriebsabläufen profitieren. Wie limitiert die Verhältnisse sind, schildert Metzinger am Beispiel der Fleischverarbeitung nach der Schlachtung: "Wir stehen zu viert in einem engen Raum, um die Teile zu zerlegen und die Portionen abzupacken und zu vakuumieren." Die Schlachtung selbst erfolgt durch die Metzgerei Maier in Sasbachwalden. Die Lagerkapazitäten für Fleisch, Obst und Gemüse verdoppeln sich. Und auch die räumlichen Voraussetzungen, um eigene Erzeugnisse zu hochwertigen Convenience-Produkte verarbeiten zu können, werden ausgedehnt. Der obligatorische Spatenstich für den Neubau ist bereits im Kreis von Familie und Mitarbeitern vollzogen worden. Sobald der Boden aufgetaut ist, werden - bei weiterhin uneingeschränktem Ladenbetrieb - die Bauarbeiten voll anlaufen. Bis Mitte April soll der Rohbau stehen. Metzingers Wunschtermin für die Neueröffnung ist der Ottersweierer Hofladentag am 3.September: "Es wäre schön, wenn das klappen würde." Mit Photovoltaik, Betonkerntemperierung und Wärmerückgewinnung stellt sich "Querfeldein" auch energetisch neu auf. Den Strombedarf, insbesondere für drei Kühlräume, eine Tiefkühlzelle und die Klimatisierung der Räume, will man auf diese Weise weitgehend selbst generieren, ohne die Umwelt zu belasten.

