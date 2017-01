Anrainern stinkt die Verkehrsbelastung Bühl (jure) - Vimbuch liegt verkehrsgünstig. Was zunächst recht positiv klingt, birgt aber auch den großen Nachteil, dass durch Vimbuch sehr viele Fahrzeuge rollen. Zu viel Verkehr, zu laut, zu schnell und zu groß (Lkw) - auf diesen Nenner lässt sich ein Großteil der Anliegen der Bürger bringen, die am Montagabend sehr regen Gebrauch von der Einwohnerversammlung machten. Insgesamt waren gut 80 Bürger in den Mehrzweckraum der Tullaschule gekommen. Mehr als doppelt so viele wie beim letzten Mal. Viele machten ihrem Ärger Luft über zu schnell fahrende Pkw und unerlaubt passierende Lkw. Und auch am Thema "Verkehrskontrolle" erhitzten sich die Gemüter. Zu ersichtlich würden die Messgeräte platziert. Außerdem kritisierten die Anwohner sowohl in der Bahnhofstraße als auch in der Vimbucher Straße die Uhrzeiten der Kontrolle. Diese sollten zum Schichtende der großen Bühler Firmen erfolgen. Insgesamt wurden in Vimbuch laut Ordnungsamtsleiter Andreas Bohnert im vergangenen Jahr 34 Messungen durchgeführt. Die Beanstandungsquote lag bei 11,1 Prozent. Gerade am Ortsausgang seien noch vor Jahren viel mehr Führerscheine fällig gewesen, resümierte Bohnert, dass aus seiner Sicht am Ortsausgang mittlerweile sehr viel langsamer gefahren werde. Dort wie auch am Ortseingang vom Real-Markt kommend gilt Tempo 30. Der Abschnitt zwischen Sandbachstraße und Bahnhofstraße sowie die Bahnhofstraße selbst könnten nicht auf Tempo 30 reduziert werden. Bei klassifizierten Straßen wie dieser Kreisstraße gilt Tempo 50. Bohnert erklärte, dass es schwierig sei, "hier Reduzierungen durchzusetzen". Dennoch sicherte OB Hubert Schnurr den Anwohnern der Bahnhofstraße zu, das Gespräch mit der Polizei darüber zu führen, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung möglich ist und die Kontrollen verstärkt werden können. Bohnert erhielt das Angebot einer Anwohnerin, in ihrem Hof die städtische Radarfalle aufstellen zu können. Als gefährlich wurde das Überqueren der Straße an der Ecke zur Chorstraße angesehen. Ein Zebrastreifen sei an dieser Stelle nicht möglich, da er für Autofahrer nicht rechtzeitig einsehbar sei, gab Bohnert zu verstehen. Und eine Ampel wäre eher unverhältnismäßig, war aus seiner Antwort herauszuhören. Bohnert sicherte eine erneute Überprüfung der Gefahrenstelle zu. Weitgehend verkehrsfrei wird die Bahnhofsstraße ab Sommer werden. Für ein halbes Jahr ist aufgrund von Kanalarbeiten mit Sperrungen zu rechnen. "Vielleicht gewöhnt sich dann auch der eine oder andere Autofahrer eine neue Route an", spekulierte Schnurr. In der Vimbucher Straße wurde zudem nach der Fortsetzung des Radweges zwischen Sandbachstraße und Ortsausgang (Real) nachgefragt. Da in dem Bereich mittlerweile Tempo 30 gilt, könnten Radfahrer auch auf der Straße fahren. Die ursprünglichen Planungen seien nicht mehr aktuell, erklärte OB Schnurr auf Anfrage. Ein Dorn im Auge sind den Anwohnern der oberen Vimbucher Straße jene Lkw-Fahrer, die das Durchfahrtverbot missachten.

