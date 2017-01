Mit dem Blick fürs Wesentliche

Bühl - Hartnäckig, zielstrebig und eloquent hatte Karl Hörth 36 Jahre lang ehrenamtlich an den Ratstischen für die Weiterentwicklung der Stadt Bühl und des Ortsteils Neusatz gefochten. Bei der Sparkasse Bühl führte sein Berufsweg von der Lehre als Bankkaufmann bis an die Spitze zum Vorstandsvorsitzenden. Der Ehrenbürger ist am Sonntag nach längerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben.

"Wir haben gemeinsam ein schönes Stück Weg zurückgelegt - mal mit mehr, mal mit weniger Ärger, aber immer mit dem Blick für das Wesentliche ausgestattet", pflegte Karl Hörth bei den Feierstunden zu sagen, die ihm nach seinem Abschied aus der Politik im Jahr 2004 galten.

36 Jahre hatte er die CDU, die ihn 2009 zum Ehrenvorsitzenden ernannte, in Gemeinde- und Ortschaftsrat vertreten. Zunächst in Neusatz, nach der Eingemeindung in Bühl. 31 Jahre lang hatte er die Fraktion der Christdemokraten geführt. Seine Art, eine bodenständige Kommunalpolitik zu betreiben, war nicht zuletzt berufsbedingt motiviert. Hörth wusste schließlich als Bänker, wie man mit Finanzen umgeht, ist Kommunalpolitik im Grunde doch nichts anderes als ein Richtungsstreit ums Geld.

So entwickelte er einen besonderen Sinn fürs Machbare. Erschien ihm etwas unmöglich, benutzte er gerne die Metapher von der "Quadratur des Kreises". Und die vielen Steuermillionen früherer goldener Zeiten in Bühl verleiteten ihn nicht dazu, das Geld mit vollen Händen auszugeben. Sein Motto lautete vielmehr: "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not." Er sollte mehrfach recht behalten.

Unbestreitbar hat sich Bühl in jenen 36 Jahren, in denen Hörth und seine lange Zeit mit absoluter Mehrheit regierende Fraktion die Lokalpolitik maßgeblich mitbestimmten, zum Positiven verändert. Bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Rahmen des Neujahrsempfangs 2007 hatte der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel die Gäste aufgefordert, sich in Gedanken die Zeit zu vergegenwärtigen, als Bühl noch kein Bürgerhaus, keinen Friedrichsbau mit Ratssaal, keine Mediathek, keinen verkehrsfreien Kirch- und Marktplatz und keine Fußgängerzone in der Schwanenstraße und am Johannesplatz besaß. Er hätte noch mehr aufzählen können. "Unsere Stadt hat sich prächtig entwickelt. Alle, die dabei waren, können stolz darauf sein", erwiderte Karl Hörth.

Doch der Anfang war alles andere als einfach. In der aufgeheizten Phase der Kommunalreform, die 1971 zur Eingemeindung von Neusatz nach Bühl führte (und nicht nach Ottersweier), bewies Hörth als Beteiligter in den Verhandlungen einen kühlen Kopf. Vor Problemen wegzulaufen, war seine Sache nicht. Verlässlichkeit war ihm stets wichtig.

Als überzeugter Europäer hatte Hörth vier Städtepartnerschaften mitbegründet, wobei ihm die erste mit Villefranche-sur-Saône aufgrund einer auch persönlichen Freundschaft besonders am Herzen lag.

Nach seinem Rückzug aus Politik und Beruf stand der Neusatzer nur noch selten im Licht der Öffentlichkeit. Er hatte nun ausgiebig Zeit, sich seiner Familie und zwei großen Hobbys zu widmen, seinem Weinberg und dem Reisen.

Er liebte seine Heimat. Einmal organisierte er eine Wanderung für seine Parteifreunde auf den Spuren Konrad Adenauers rund um die Bühlerhöhe, wobei der Abschluss auf dem Plättig "recht lustig" gewesen sein soll. Karl Hörth schätzte den ersten Kanzler einer Bundesrepublik, die er als "die Grundlage unserer Freiheit und Demokratie" betrachtete. Die junge Republik war für ihn auch "der Schlussstrich unter eine ganz unselige deutsche Vergangenheit", hatte er doch zwei Brüder im Zweiten Weltkrieg verloren.

Hörth wollte eigentlich Förster werden, doch attestierte ihm ein Karlsruher Amtsarzt, nicht die erforderliche körperliche Statur zu besitzen. So nahm eine ganz andere Karriere ihren Lauf. Bemerkenswert: Mit 34 Jahren bereits berief die Sparkasse ihr "Eigengewächs" in den Vorstand.

"Ich hoffe, Du schreibst irgendwann deine Memoiren", hatte Hans Striebel bei einem städtischen Empfang zum 75. Geburtstag dem Jubilar mit auf den Weg gegeben. Dazu ist es nicht gekommen. Karl Hörth wird am Freitag auf dem Friedhof in Neusatz beigesetzt.