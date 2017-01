Weitere 65 Arbeitsplätze für Achern

Für das erste Grundstück sei der Bau bereits in vollem Gang. Der neue Fachgebietsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften bei der Stadt, Christian Zorn, habe Grund zur Freude. Beim ersten Unternehmen handelt es sich um die Erweiterung der Produktionshalle und den Neubau einer Garage als gewünschte Standortzusammenlegung der Firma von Renchen nach Achern.

Das zweite Grundstück wurde verkauft, wie es weiter heißt, um Parkplätze für ein Unternehmen in der Von-Drais-Straße zu schaffen, damit am Standort in der Nachbarschaft ein weiteres Betriebsgebäude entstehen kann und somit für die Mitarbeiter genügend Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Der Bauantrag wurde bereits gestellt.

Für eine örtliche Umsiedlung wurde das dritte Grundstück verkauft, um einem Tiefbauunternehmen mit Sitz in Achern die Möglichkeit zu geben, eine Lagerhalle mit Werkstatt und Büro zu errichten, um alles vor Ort zu haben. Bisher waren Büro und Lager laut Presseinfo an unterschiedlichen Standorten untergebracht.

Das letzte Grundstück in diesem Bereich dient zur Betriebserweiterung einer Spedition. Sie benötige die Flächen für eine neue Logistikhalle für Paletten- und Regallager.

"Ich freue mich, dass dank der prosperierenden Unternehmen und unserer erfolgreichen Wirtschaftsförderung 65 zusätzliche Arbeitsplätze in Achern entstehen werden", wird OB Klaus Muttach zu der Weiterentwicklung der vier Betriebe am Standort Achern zitiert. In einer weiteren Bekanntmachung informiert die Verwaltung, dass ein im Stahl- und Maschinenbau tätiges Unternehmen plant, den Standort im Industriegebiet in Achern auszubauen.

Nach den vorgelegten Bauantragsplänen ist auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück in der Franz-John-Straße der Neubau einer Werkhalle mit Sozialbau geplant. Die Halle soll 26 mal 70 Meter groß sein, der angebaute Sozialbau 10 mal 20 Meter, in dem elf Arbeitnehmer beschäftigt werden sollen.