Aus "ein bisschen Fasnacht" wurde mehr

Bühlertal - Der Beschluss war ganz einfach: "Wir machen ein bisschen Fasnacht!" 44 Jahre später und etliche Mitglieder mehr dürfen die Narren der Bergstaaten in diesem Jahr närrisches Jubiläum feiern und sich als größter Fasnachtsverein in Bühlertal bezeichnen. Aus "ein bisschen Fasnacht" wurde mehr.

"Es waren höchstens drei Hände voll", nennt Michael Barbian, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, die Anzahl der Bewohner des Obertals, die sich im Jahr 1973 im Gasthaus Buchkopf zusammenfanden. Damals beschlossen diese Fasnachtsbegeisterten unter der Führung von Klaus Zink, der Narretei zu frönen. Ein Umzug vom Buchkopf über den Schwarzwasen bis zum Gasthaus Schöne Aussicht und eine Prunksitzung, Bunter Abend genannt, im Berggasthof Immenstein in Neusatzeck wurden aus der Taufe gehoben. Und schon zwei Jahre später ließen sich die Bergstaatler ins Vereinsregister eintragen. Heute zählt die Narrenzunft fast 500 aktive und passive Mitglieder.

Während die Narren der Bergstaaten den Bühlertäler Rosenmontagsumzug lange Zeit allein organisierten, übernahm dies vor rund 26 Jahren die Fasnachtsvereinigung Bühlertal, die sich aus allen zwölf Fasnachtsvereinen der Gemeinde zusammensetzt.

Von Anfang an waren die Sitzungen bestens besucht, weiß Barbian. Schmunzelnd erzählt er: "Teilweise reservierten sich die Besucher schon vormittags ihre Plätze für den Abend. Das Warten machte natürlich durstig." Und so bekam manch ein Gast vor lauter Reservierungsstress von der eigentlichen Veranstaltung gar nichts mehr mit. Bald wurde der Bunte Abend ins Haus des Gastes verlegt, wo lange Zeit an gleich zwei Abenden die Lachmuskeln des Publikums strapaziert wurden.

Nach und nach wuchs der Verein. Die 1977 gegründeten Berggeister, der seit 1988 bestehende Fanfarenzug, Tanzpaar und Tanzmariechen gibt es inzwischen nicht mehr. Die 113 Aktiven können sich dennoch zur Genüge närrisch austoben. Sei es in einer der fünf Garden (Knirpse, Hüpfer, Jugend, Gelbe und Rote Garde), in der Häsgruppe "Keschdebengler", im Männerballett oder als Büttenredner.

Auch in dieser Kampagne, am Samstag, 18. Februar, werden all diese Gruppen den Bunten Abend gestalten. "Wir stemmen unser Programm hauptsächlich mit eigenen Leuten", freut sich Barbian. Höchstens eine Gesangsgruppe von außerhalb sei mal zu Gast. Das mache den Verein aus: Eine starke Zusammengehörigkeit und die große Menge an Leuten, die Arbeit reinsteckt und etwas bewegt. Denn: "Von der Bedienung über die Küche bis hin zur Licht- und Bühnentechnik - wir machen alles selbst."

In diesem Jahr gebündelt an einem "Mammutwochenende": Freitags vor dem Bunten Abend findet einmalig eine Jubiläumsparty statt, gleich sonntags der Kindernachmittag. "Einige werden das Haus des Gastes an diesem Wochenende gar nicht verlassen", blickt Barbian auf viel Arbeit voraus. Abgeschlossen wird das Jubeljahr mit einem "Bergfest" im Sommer - als Dank an alle Helfer und die Bevölkerung.

"Auch außerhalb von Fasnacht nehmen wir am Bühlertäler Vereinsleben teil", erzählt Barbian. So veranstaltet der Verein beispielsweise jährlich ein Sommerferienprogramm, spendet für allgemeinnützige Projekte und organisierte 22Jahre lang ein Straßenfest.

Für Barbian wird es die letzte Kampagne als Gardetrainer in Bühlertal sein - dem Vorstand bleibt er aber erhalten. Seit seinem Eintritt in den Verein 1985 trainierte er diverse Tanzgruppen - momentan noch die Rote Garde. Ein Mann als Trainer - eine Besonderheit in diesen Kreisen, wie er weiß, aber: "Das ist mein Leben." Nicht zuletzt, da er in jüngeren Jahren selbst als Tänzer auf der Bühne stand, hat er diese Euphorie weitergegeben: Teilweise melden Eltern ihre Kinder schon bei Geburt für die Garden an. Nicht weniger als 82 Mädchen zwischen sechs und 27 Jahren zeigen derzeit ihr tänzerisches Können, und unter Barbians Zöglingen finden sich immer wieder Interessierte, die Schulungen beim Bund Deutscher Karneval absolvieren und so in die Fußstapfen ihres Trainers treten. "Sie haben alles von der Pike auf gelernt. Unser Nachwuchs ist im Schau- und Gardetanz bestens betreut", zeigt sich der 61-Jährige stolz.

Stolz wird ihn sicherlich auch sein letzter Tanz machen: Erstmals stehen Rote und Gelbe Garde zusammen auf der Bühne. Dann schmeißen 28Gardemädchen in ihren schmucken Kostümen gleichzeitig die Beine in die Höhe und springen ins Spagat.