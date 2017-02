Käufer brauchen Geld - und Glück Von Holger Siebnich Bühl - Wer in der Bühler Innenstadt auf der Suche nach einer eigenen Immobilie ist, der braucht einen gut gefüllten Geldbeutel. Doch ein dickes Bankkonto allein reicht nicht aus, um ein passendes Objekt zu finden. Denn der Markt ist so gut wie leer gefegt. Und auch im Umland steigt die Nachfrage. Experten glauben nicht, dass sich die Situation mittelfristig entspannt. Deshalb raten sie potenziellen Interessenten auch davon ab, abzuwarten und die Sache auszusitzen. Bis ein Haus verkauft ist, dauert es ungefähr ein Jahr: Diese Makler-Faustregel ist in Bühl längst außer Kraft gesetzt. "Seit vier bis fünf Jahren befinde wir uns in einer rasanten Entwicklung", schildert Bruno Metzinger, Bereichsdirektor Baufinanzierung der Volksbank Bühl, seine Erfahrungen. Stehe eine attraktive Immobilie in guter Lage zum Verkauf, würden Eigentümer beziehungsweise Makler "über alle Kanäle überschüttet mit Anfragen". Vor allem Wohnungen gingen innerhalb kürzester Zeit weg, aber auch bei Häusern sei der Verkauf oft nur eine Frage von wenigen Wochen. Dominik Beier, Verkaufsleiter bei Wüstenrot Immobilien in Bühl, bestätigt das: "Gute Objekte sind ratzfatz weg." Für diese Entwicklung gebe es mehrere Ursachen. So ziehe es mittlerweile alle Generationen in die Stadt. Sowohl ältere Menschen als auch junge Familien schätzten den Komfort einer guten Infrastruktur. Hinzu komme die lange Niedrigzinsphase. Diese hat im Immobilienbereich gleich zwei Effekte. Zum einen kommen Käufer extrem günstig an Kredite, zum anderen werden Häuser und Wohnungen auch als Kapitalanlage immer interessanter, weil das Gesparte auf dem Konto de facto an Wert verliert. Diese Entwicklung trifft im Raum Bühl laut Metzinger noch auf ein wirtschaftlich gesundes Umfeld mit einem starken Arbeitsmarkt. Er ist sich deshalb sicher: "Wir sind in der Region noch weit vom Zenit entfernt. Die Entwicklung wird weiter Bestand haben." Das bedeutet allerdings auch, dass die Preise wohl weiter nur in eine Richtung zeigen: nach oben. Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. "Die Bäume wachsen hier zwar noch nicht in den Himmel, gerade im innerstädtischen Bereich gab es in den vergangenen Jahren aber eine enorme Preissteigerung", sagt Beier. Dies gelte nicht mir für das Zentrum, sondern auch für angrenzende Stadtteile wie Kappelwindeck oder Altschweier. "Alles, von wo aus ich mit dem Fahrrad gut an den Johannesplatz komme", nennt der Makler als Richtlinie für besonders begehrte Lagen. Aber auch kleinere Gemeinden wie Ottersweier oder Sinzheim, die über Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Schulen verfügen, gewännen immer mehr an Bedeutung. Wer auf der Suche nach günstigeren Angeboten ist, sollte sich laut Metzinger abseits der "B3-Linie zwischen Ottersweier, Bühl und Steinbach" umsehen. Nach Westen werde es in Richtung Rhein billiger, nach Osten in den Höhenlagen, beispielsweise von Bühlertal oder Neusatz. Die Zeiten von ganz großen Schnäppchen sind zumindest für Objekte ohne riesigen Sanierungsstau aber auch dort vorbei. Die hohen Preise liegen dabei nicht nur an der enormen Nachfrage, sondern auch am knappen Angebot. Denn obwohl ein hoher Erlös lockt, scheuen viele Eigentümer derzeit den Verkauf, weil sie wiederum wenig Alternativen haben, das Geld gewinnbringend anzulegen. "Auch für Makler ist es derzeit sehr sportlich, an gute Objekte zu kommen", sagt Beier und ergänzt: "Wir müssen mehr Leistung bringen." Auch aus Sicht von Metzinger ist die aktuelle Lage eine "echte Herausforderung". Auch wenn die Marktsituation aufgeheizt ist, rät er potenziellen Käufern davon ab, die Situation aussitzen zu wollen. "Man sollte auf keinen Fall einfach abwarten", lautet sein Tipp für Eigenheimsuchende. Er gehe mittelfristig nicht von einer Entspannung aus. Derzeit gebe es keine Anzeichen dafür, dass die Zinsen wieder spürbar anzögen. Und selbst wenn sich das ändern sollte, könnte das aus Metzingers Sicht den Immobilienboom zumindest kurzfristig sogar noch verstärken: "Dann will vielleicht noch jeder auf den Zug aufspringen." Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, sollte seiner Meinung nach "schnellstmöglich aktiv werden". Ob das Traumhaus am Ende einige tausend Euro mehr oder weniger koste, spiele angesichts der langen Finanzierungszeiträume am Ende oft gar nicht die entscheidende Rolle. "Viel wichtiger ist für die meisten der Wohlfühlcharakter. Es ist einfach toll, in den eigenen vier Wänden zu leben", meint der Immobilienexperte. Nachgefragt

