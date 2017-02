Jugendliche knüpfen erste Kontakte Rheinmünster (red) - Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Berufsbörse Ende Januar ein fester Termin im Kalender der Realschule Rheinmünster. Von 18 bis 20 Uhr konnten sich die Schüler der achten bis zehnten Klassen zusammen mit ihren Eltern an den in der Aula aufgebauten Ständen verschiedener Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen informieren. Angesprochen waren darüber hinaus auch Schüler der umliegenden Gymnasien, Berufsfachschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen und Hauptschulen. "Die Berufsbörse ist für mich eine gute Gelegenheit, um mich über verschiedene Berufsfelder zu informieren und schon einmal einen Kontakt zum ein oder anderen Ausbildungsbetrieb aufzubauen", merkte ein Schüler der Bühler Gewerbeschule an, der sich besonders für Metallberufe interessierte. Über 60 Ausbildungsstätten waren in diesem Jahr der Einladung der Schulleitung gefolgt. Bereits seit 1997 organisiert Sekretärin Sibylle Kistner die Berufsbörse, achtet dabei laut Mitteilung der Schule auf die Vielseitigkeit des Angebots und beginnt schon im November des Vorjahres mit den Kontaktaufnahmen und den Vorbereitungen. An vielen Ständen standen ehemalige Schüler der Schwarzacher Bildungsstätte - teils noch Auszubildende, teils schon ausgelernte Facharbeiter oder Angestellte - den Schülern und Eltern Rede und Antwort. So erhielten die Besucher Informationen aus erster Hand über Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten, Berufs- und Aufstiegschancen und notwendigen Qualifikationen. Vorgestellt wurden über 50 Berufsfelder, teilt die Schule weiter mit. Das Angebot reichte von handwerklichen Berufen wie Schuhmacher, Schornsteinfeger, Maurer oder Landschaftsgärtner über Metallberufe wie Industrie- oder Werkzeugmechaniker sowie Berufe in Handel, Dienstleistung und Gastronomie bis hin zu vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im medizinischen und sozialen Bereich. Während es am Stand von "Kohlers Hotel Speiselokal Engel" neben Informationen zum Beruf des Kochs und des Restaurantfachmanns auch einige Leckereien zum Probieren gab, stellte das Klinikum Mittelbaden Berufe vom Gesundheits- und Krankenpfleger bis zum operationstechnischen Assistenten vor. Der Bühler Zahnarzt Harm-Dirk Steinkopf informierte wissbegierige Schüler über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in seiner Praxis. Auch kreative Berufe wie Grafik- oder Fotodesigner kamen bei der Berufsbörse nicht zu kurz. Abgerundet wurde das Angebot durch mehrere Aussteller, die über Büro- und Verwaltungsberufe informierten sowie durch Stände staatlicher Ausbildungsstätten wie Polizei, Bundeswehr oder Finanzamt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben