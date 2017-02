Mit Flickschusterei ist es nicht mehr getan

Das Regierungspräsidium Karlsruhe gab auf Anfrage zu verstehen, dass es voraussichtlich vier bis sechs Monate dauern werde, die Fahrbahn wieder auf Vordermann zu bringen. Mit Flickschusterei ist es nicht mehr getan, die Straßenbaubehörde muss vielmehr tief in die Kasse greifen. Pressesprecherin Irene Feilhauer ließ wissen: "Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf etwa 2,6 Millionen Euro."

Neben zahlreichen Rissen und Ausbrüchen zwischen Fahrbahndecke und Binder weise die Bestandsaufnahme im Abschnitt zwischen Ottersweier und der Kreisgrenze in Sasbachried auch schadhafte Spurrillen in der Tragschicht aus. Im Bereich Ottersweier seien Querfugen der Grundwasserwanne ausgebrochen. Aus Sicherheitsgründen wurde auf der kerzengeraden Strecke schon vor geraumer Zeit ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern angeordnet.

Alles in allem bedingt der hohe Sanierungsaufwand, dass auf der schadhaften, 6,5 Kilometer langen Gesamtstrecke in mehreren Etappen vorgegangen werden soll. "Vermutlich wird es halbseitige Straßensperrungen während der Bauzeit geben", erklärte die Sprecherin. Ein Umleitungskonzept werde gerade erarbeitet. Ob in einzelnen Bauphasen gegebenenfalls eine Vollsperrung erforderlich sei, müsse noch geprüft werden, erläuterte Feilhauer die Vorgehensweise. Was den konkreten Termin für den Baubeginn betrifft, finde in nächster Zeit ein Abstimmungsgespräch mit den Kommunen, den Verkehrsbehörden und der Polizei statt. So gelte es, weitere Straßenbaustellen in der Umgebung zu berücksichtigen.

Vor einem Dreivierteljahr hatte das Regierungspräsidium noch angepeilt, die B3 Ende 2016/Anfang 2017 zu erneuern. Doch das Straßenbaureferat musste auf eine andere Baustelle Rücksicht nehmen: Die Deutsche Bahn errichtet derzeit an der Grenze zum Ortenaukreis ein Regenrückhaltebecken. Bahntrasse und Straße sind in diesem Bereich gebündelt, was bedingt, dass der Baustellenverkehr der Bahn zwangsläufig die B3 tangiert. Michael Bressmer, Pressesprecher der DB Netz AG, berichtet, dass diese Arbeiten bis Ende März abgeschlossen seien. Der Bau des Retentionsbeckens erfolgt noch im Zusammenhang mit dem vierspurigen Ausbau der Rheintalbahn.