Arztbericht sorgt für unerwartete Wende Bühl (bgt) - Bei einem Diebstahl-Prozess vor dem Bühler Amtsgericht am Dienstag schien der junge Angeklagte keine schlagkräftigen Argumente auf seiner Seite zu haben. Doch dann brachte plötzlich ein ärztlicher Untersuchungsbericht eine unerwartete Wende - und einen günstigen Ausgang für den 21-Jährigen. Der albanische Migrant, seit 2015 mit seiner Familie in Deutschland, hatte im Bistro eines Supermarktes beobachtet, wie einem Kunden das Portemonnaie aus der Anzugtasche gefallen war. Daraufhin setzte er sich dicht neben ihn, verwickelte ihn in ein Gespräch, um schließlich das Portemonnaie heimlich vom Boden aufzuheben und damit schnurstracks zu verschwinden. Das blieb vom Kunden jedoch nicht unbemerkt. Er verfolgte den Dieb nach draußen, vermochte ihn aber wegen einer akuten Gehbehinderung nicht mehr einzuholen. Das gelang jedoch einem aufmerksamen Fahrradfahrer, der dann Zeuge wurde, wie der Angeklagte 45 Euro Bargeld aus der Börse nahm, bevor er ihm den Geldbeutel anstandslos übergab. Mittlerweile war vom Kunden die Polizei verständigt worden, die den Dieb aufgreifen und das Geld sicherstellen konnte. Noch auf der Wache wurde der Angeklagte vom Geschädigten zweifelsfrei identifiziert und das Geld ihm wieder ausgehändigt. Der junge Mann war mit seinen Eltern im Gerichtssaal erschienen und einem ehrenamtlichen Helfer für Flüchtlingsangelegenheiten. Auch ein Dolmetscher stand ihm zur Seite, der es allerdings nicht leicht hatte, die nur zögerlich und stockend vorgebrachte Aussage dem Richter zu übersetzen. Der 21-Jährige habe jedenfalls das Geld auf keinen Fall behalten, sondern es zurückgeben wollen, beteuerte er. Erklärungsversuche bleiben vage "Wieso nehmen Sie das Geld dann aus der Börse und geben die Börse leer zurück?", wollte Richter Alexander Lachmann wissen. "Wie soll ich das erklären?", erwiderte der Angeklagte nach langem Zögern. Das war in der Tat die zentrale Frage, um die es ging, doch blieben sämtliche weiteren Erklärungsversuche des Angeklagten auf der Strecke. Er wolle das jetzt alles gerne hinter sich bringen, meinte er. Und er verlange ja auch gar keine Belohnung dafür, dass er das Geld zurückgegeben habe. Das klang in seiner Situation ein bisschen dreist, noch bevor der Richter das kommentieren konnte, meldete sich der ehrenamtliche Helfer und legte einen ärztlichen Untersuchungsbericht vor, der die Hinzuziehung eines psychiatrischen Gutachtens empfahl. Dieses solle über die Schuldfähigkeit des Angeklagten hinsichtlich der Tat Aufschluss geben. Sein Patient nehme schon lange Zeit Tabletten, die er jedoch zeitweise verweigere, weil die Nebenwirkungen erheblich seien. Das war für Richter und Staatsanwalt Anlass genug, sich zur Beratung zurückzuziehen. Nach einiger Zeit kehrten sie mit einem Beschluss zurück. "Haben Sie sich eigentlich schon mal mit dem Geschädigten in Verbindung gesetzt und sich entschuldigt?", erkundigte sich der Richter. Das hatte der Angeklagte zwar noch nicht getan, aber er beeilte sich jetzt, das nachzuholen, denn der Geschädigte saß noch im Gerichtssaal. Er hatte das Geld zurückbekommen, es war kein Schaden entstanden - und so wurde das Verfahren n eingestellt. "Das ist kein Freibrief. Betrachten Sie das als eine große Ausnahme!", kommentierte Richter Lachmann den unerwarteten Ausgang des Verfahrens.

