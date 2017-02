Alban Stolz einer der Multiplikatoren

Organisiert wurde die Veranstaltung, der entsprechende Gespräche mit dem Historiker in den Geschichtsklassen vorausgegangen waren, durch die Gruppe "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage". Als fortwährende Erinnerung und Mahnung wolle die Schule dem Gedenktag begegnen und Beiträge leisten, durch kritische Reflexion souverän mit der Geschichte umgehen zu lernen, meinte der Historiker Mario Seiler, der am Windeck Geschichte unterrichtet. Sein Kollege Sven Lembke stellte Schwendemann vor, mit dem er an der Freiburger Uni zusammengearbeitet habe. Der Wissenschaftler habe die NS-Zeit zu einem Forschungsschwerpunkt gemacht.

"Beim Holocaust lässt mich als Historiker die Frage nach dem Warum nicht los", so Schwendemann. Auch wenn man immer mehr Fakten und Details finde, sei es einfach unmöglich, das Geschehene verstehen zu können. Prägnant und anschaulich gelang es ihm, mit seinem 70-minütigen Vortrag den staatlich organisierten, verbrecherischen Prozess aufzuzeigen, der die systematische Entrechtung und Ausgrenzung bis hin zu den Massenmorden umfasste.

Er ging auf die breiten antisemitischen Strömungen des 19. Jahrhunderts ein, die er mit einer Karikatur veranschaulichte, wie sie in den Volkskalendern des Bühler Bürgersohns Alban Stolz zu finden sind. Im 19. Jahrhundert sei den Juden in Deutschland durch ihre Bildungsbeflissenheit und den einsetzenden Liberalismus innerhalb kurzer Zeit ein großer sozialer Aufstieg gelungen. Durch verächtliche Stereotypen sei Hetze in den Medien betrieben und somit Sozialneid geschürt worden. "Alban Stolz war einer dieser Multiplikatoren", stellte der Historiker fest.

Die Nazis hätten ab 1933 angeknüpft und die Juden auch zu Sündenböcken abgestempelt für die Niederlage des Ersten Weltkriegs. Hitler habe sich in einer Art religiösem Pathos als "Erlöser der Deutschen von den Juden" dargestellt. Schwendemann skizzierte die fortschreitende Radikalisierung der Judenpolitik. Staatlich inszenierte Tumulte seien als "Volkszorn" verkauft worden, um menschenverachtende Gesetze zu beschließen. Deren Absurdität zeigte er anhand der Nürnberger Rassegesetze auf. Als Beispiel für Entrechtung und Enteignung nannte er die Bühler Firma Netter&Jacobi und das Hausacher Zweigwerk, die durch die Übernahme von Mannesmann "arisiert" worden waren. Den Eigentümern sei alles Geld und aller Besitz abgenommen worden.

Der Anschluss Österreichs und die Reichspogromnacht - hier zeigte er Bilder der brennenden Bühler Synagoge - hätten die Radikalisierung und den staatlichen Raubzug weiter verschärft. "Die Judenfrage entwickelte eine eigene Dynamik. Karriere- und Konkurrenzdenken, Geldgier und Machtstreben spielten eine Rolle. Viele waren Profiteure", so Schwendemann. Die Mehrheit habe stumm zugesehen. Der Historiker gab zu bedenken: "Niemand von uns weiß, wie wir damals gehandelt hätten."