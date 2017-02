"Wir kaufen uns Innovation ein"

Bühl - "Ich glaube, das wird richtig gut und bringt uns ein großes Stück weiter." Barbara Thévenot, Leiterin der städtischen Abteilung Stadtplanung, ist mit der Entwicklung des laufenden "Campus"-Wettbewerbs inzwischen sehr zufrieden, nachdem die Resonanz bei den Architekten anfangs sehr verhalten war.

Eine erneute Ausschreibung mit verlängerten Fristen und modifizierten Anforderungen brachte schließlich den Durchbruch. Der kombinierte städtebauliche Ideen- und hochbauliche Realisierungswettbewerb steht in direktem Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Aloys-Schreiber-Schule und der Carl-Netter-Realschule.

Hintergrund

Auch was die Quartierentwicklung darüber hinaus betrifft, ist Thévenot guter Dinge, dass die geballte Fachkompetenz zu kreativen Anregungen führen wird. "Es kann nur gut sein, wenn man mit einer Brille von außen auf die Sache schaut", verweist sie darauf, dass sich auch auswärtige Planer, die bis dato keinen Bezug zu Bühl hatten, der Aufgabe angenommen haben. Sie sagt: "Wir kaufen uns Innovation ein." Zusammen mit dem Freiburger Architekturbüro Thiele als Projektbegleiter hat die Stadt den Wettbewerb europaweit ausgeschrieben. Die Preisgelder für die Sieger (erster bis vierter Platz) liegen zwischen 27000 und 14000 Euro. Weitere 8000 Euro stehen für Anerkennungen bereit.

Insgesamt bewarben sich 39 Büros im zweiten Anlauf um die Teilnahme. "Davon wurden 24 ausgelost", schildert Thévenot das Prozedere. Inklusive sechs gesetzter Teilnehmer aus Baden-Württemberg, darunter auch drei Bühler Büros, widmen sich den gestellten Aufgaben derzeit 30 Bewerber. In der Regel handelt es sich um Arbeitsgemeinschaften von Architekten und Stadtplanern.

Aus welchen Städten die nicht gesetzten Teilnehmer stammen, unterliegt der Geheimhaltung, erklärt die Abteilungsleiterin. Bis zum 31. Mai, jenem Tag, an dem das Preisgericht zum zweiten Mal und abschließend tagt, müsse völlige Anonymität gewährleistet sein.

Wenn die Jury am 15. März erstmals zusammentritt, um zunächst die Wettbewerbsarbeiten der städtebaulichen Quartiers-Komponente zu bewerten, bleiben die Ergebnisse und die jeweilige inhaltliche Begründung folglich unter Verschluss. Das Preisgericht wird den Teilnehmerkreis auf zehn Büros begrenzen, deren Vorschläge aus seiner Sicht am überzeugendsten ausfallen. Diese "Finalisten" haben dann bis zum 5. Mai Gelegenheit, die geplanten Schulbauten zu entwerfen. Im Anschluss an die zweite Preisgerichtssitzung Ende Mai werden die Gewinner und deren Arbeiten präsentiert.

Am 16. Dezember vergangenen Jahres hatten die Planer bei einem Kolloquium im Friedrichsbau Gelegenheit, Detailfragen zu den Aufgabengebieten zu stellen. Die Veranstaltung kam zustande, da mehr als die erforderlichen zehn Antragsteller ein Kolloquium wünschten, berichtet Thévenot. Etwa 40 Mitarbeiter unterschiedlicher Fachkompetenzen nutzten die zeitlich befristete Gelegenheit, mit der Stadt auf diese Weise in Kontakt zu treten und sich mit den Verhältnissen vor Ort vertraut zu machen. Andere reichten ihre Fragen schriftlich ein. Die erteilten Informationen sind aus Gründen der Chancengleichheit für alle zugänglich. Thévenot: "Das Protokoll mit allen Fragen und Antworten steht jedem der 30 Teilnehmer zur Verfügung."

Die Abgabefrist für den ersten Teil, den städtebaulichen Wettbewerb, läuft bereits am 17. Februar ab. Obwohl die Zeit knapp und die Aufgabe anspruchsvoll ist, sind noch alle Interessenten an Bord.

Zusätzlichen Auftrieb hat die Quartierentwicklung durch die neueste Entwicklung auf dem Lörch-Areal erhalten. Das brachliegende Gelände mit der leerstehenden Villa wurde von zwei einheimischen Geschäftsleuten erworben, die am kommenden Donnerstag ihre Pläne präsentieren wollen.

Nach Darstellung von OB Hubert Schnurr ist beabsichtigt, auf dem Grundstück fünf weitere Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. In der Nachbarschaft stößt die geplante Verdichtung auf Vorbehalte. Dr. Rudolf Weng forderte dieser Tage in einem öffentlich Brief, das "historisch gewachsene und prägende Ortsbild" zu schützen. Er plädiert für einen "dialektischen Diskurs, an dessen Ende eine möglichst gute Lösung für Bühl steht".