Eine Woche lang in andere Welten eintauchen

BT: Frau Burger, wie läuft das von Ihnen initiierte Online-Festival ab?

Christin Burger: Die Fantasy-Woche startet am Montag, 6. Februar, um 9 Uhr. Jeden Tag gibt es ein Programm bis 20.30 Uhr. Am Sonntag, 12. Februar, beende ich das Festival mit einer Live-Lesung um 20 Uhr. Auf der Website kann man noch Lesertickets ergattern. Sie sind umsonst, man erhält eine Online-Eintrittskarte und wird direkt zum Festival geleitet, wo man schon jetzt einiges über die Autoren und Aktionen lesen kann. Auf Facebook sind wir auch unter der Fantasy-Woche zu finden. Tanja Rörsch von der Buch- und PR-Agentur Mainwunder hat in monatelanger Arbeit Autoren koordiniert und dafür gesorgt, dass ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. Auch namenhafte Verlage sind beteiligt und stellen sich und ihre Autoren vor. Das Programm ist auf diese Weise so vielfältig, dass ich selbst nichts verpassen will.

BT: Was genau erwartet Interessierte bei der Veranstaltung?

Burger: Die Fantasy-Woche ist ein in dieser Form noch nie dagewesenes Online-Festival. Sieben Tage lang volles Programm. Insgesamt 20 Autoren stellen sich und ihre Arbeit vor. Es gibt Live-Lesungen, Live-Chats, Gewinnspiele, Speed-Lesungen, Buchtrailer und Leseschnipsel. Alles persönlich von den Autoren vorbereitet und veranstaltet. Außerdem haben 100 Buchblogger Interviews mit den Autoren und Buchvorstellungen gemacht. Es ist großartig, wie viel Energie von Tanja Rörsch hinter dieser Woche steckt. Uns war wichtig, das "Miteinander" in den Mittelpunkt zu stellen. Die Leser erleben die Autoren hautnah, können Fragen stellen und in den direkten Austausch mit ihnen gehen.

BT: Nehmen Sie selbst auch am Programm teil?

Burger: Emily Thomsen und ich sind auch mit etlichen Aktionen dabei. Unsere Bücher werden vorgestellt, wir lesen live, veranstalten einige Gewinnspiele und vieles mehr. Da wir die Schirmherrinnen der Veranstaltung sind, gibt es auch noch ein Special-Interview mit uns. Außerdem ein Schauplatzvideo. Meine Bücher spielen unter anderem in Sasbachwalden, am Mummelsee und auf der Hornisgrinde. Diese Orte werde ich in einem Video vorstellen.

BT: Woher rührt ihre eigene Begeisterung für Fantasy-Geschichten?

Burger: Meine Begeisterung für Fantasy-Romane entstand schon in der Kindheit. Ich war ein großer Fan von Michael Ende und Wolfgang Hohlbein. Besonders toll finde ich an Fantasy, dass man reale Probleme in einer fiktiven, fantastischen Welt erzählen kann. Der Leser kann sich identifizieren und aus den Büchern etwas für sein eigenes Leben mitnehmen. Außerdem ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, auch wenn man sich natürlich an die Regeln der neuen Welten halten muss.

BT: Was möchten Sie mit diesem Event erreichen?

Burger: Wir wollen erreichen, dass die Leser eine Woche lang in andere Welten eintauchen können. Sie haben die Möglichkeit, neue Geschichten zu entdecken, neue Autoren kennenzulernen, ihre Lieblingsautoren zu treffen und mit ihnen persönlich in Kontakt zu treten. Außerdem kann man sich auch mit Bloggern und anderen Lesern austauschen. Wir hoffen, dass die ganze Woche ein wunderbares Miteinander wird, von dem wir alle noch lange zehren werden und bei dem die Leser viele tolle, neue Geschichten für sich entdecken.

www.fantasywoche.de