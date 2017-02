Extremisten auf Suche nach Geborgenheit

Markus Werner, der Bühler FDP-Vorsitzende, erklärte in seiner Begrüßung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO) in Deutschland zeichne sich unter anderem durch Menschenrechte, Volkssouveränität sowie dem Verbot von Gewalt- und Willkürherrschaft aus. Zahlreiche Medien sähen die FDGO in Gefahr. Viele Bürger stellten sich durch die Berichterstattung verunsichert die Frage: Wie real ist die Bedrohung tatsächlich, oder ist sie etwa nur gefühlt?

Beate Bube brachte Licht ins Dunkel, zunächst mit Fakten. Demnach lebten im vergangenen Jahr rund 620 Salafisten in Baden-Württemberg, in Deutschland waren es insgesamt 9700. Sie forderten eine Auslegung des Korans wie zu Lebzeiten von Religionsgründer Mohammed im siebten Jahrhundert. 120 der Salafisten in Baden-Württemberg befürworten laut Bube die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung ihrer Ansichten. "Der Grund für die Radikalisierung scheint oftmals eine gescheiterte Integration zu sein", erklärte Bube. Individuelle Sinnsuche sowie der Wunsch nach Geborgenheit und Gemeinschaftserlebnissen machten die meist jungen Männer und Frauen anfällig für islamistische Indoktrinationen. So entwickle sich unter dem Einfluss charismatischer Akteure eine negative Haltung zur deutschen Gesellschaft, die aber nicht zwangsläufig zur Gewaltbereitschaft und der Beteiligung am Dschihad, dem Heiligen Krieg in Syrien oder an anderen Orten führe.

Sehr bedrückend war anschließend ein Propagandavideo, mit dem der sogenannte Islamische Staat (IS) um Anhänger wirbt und das Bube zeigte. Zu sehen sind Kinder, vielleicht zwölf oder 13 Jahre alt, die an einem unbekannten Ort in der Wüste eine Koranschule besuchen und im Zweikampf ausgebildet werden. Von ihnen werden schließlich einige ausgewählt, die sich ihren vermeintlichen Platz im Paradies verdienen können. Dazu müssen sie, ausgerüstet mit einer Pistole, bei einer Art Schnitzeljagd in unwegsamen Gelände Gefangene des IS suchen. Wenn sie die gefesselten Männer gefunden haben, müssen sie sie erschießen, was in allen Einzelheiten gezeigt wird.

"In den letzten Monaten ist die Dynamik der Ausreise zurückgegangen", betonte Bube, zudem seien von 900 ausgereisten Kämpfern etwa 300 nach Deutschland zurückgekehrt. Dies sei vor allem ein Ergebnis der guten Arbeit der Sicherheitsbehörden, aber auch den militärischen Niederlagen des IS geschuldet.

In ihren Ausführungen ging die Verfassungsschützerin auch auf Rechts- und Linksextremismus im Land ein, allerdings aus Zeitgründen nur vergleichsweise kurz. Vor allem zum Linksextremismus fehlten im Gegensatz zum Rechtsextremismus notwendige wissenschaftliche Forschungsarbeiten, kritisierte sie.

Bube beantwortete auch Fragen aus dem Publikum. Ein Besucher erkundigte sich nach der Vernetzung des baden-württembergischen Verfassungsschutzes. Bube erklärte, dass sowohl mit dem Bund als auch mit den Diensten in den anderen Bundesländern sowie auf europäischer Ebene ein reger Datenaustausch erfolge. Viele Erkenntnisse würden in ein Computersystem eingegeben, auf das die Beteiligten in ganz Deutschland zugreifen könnten. Eine Zusammenfassung der Dienste der Länder zu einer einzigen Behörde - wie zuletzt von Bundesinnenminister Thomas de Maizière ins Gespräch gebracht - sieht Bube kritisch. "Dass unsere Arbeit dadurch verbessert werden kann, daran habe ich meine Zweifel", erklärte sie.