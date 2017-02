"Ansprüche der Gäste steigen"

Bühl - Die Übernachtungszahlen im Schwarzwald steigen. Eine wachsende Nachfrage durch Wochenend-Urlauber verspürt auch Jürgen Kohler in Vimbuch, obgleich sich sein Hotelbetrieb in touristischer Randlage befindet. In diesem Jahr will er schon länger gehegte Ausbaupläne umsetzen. Der Technische Ausschuss des Bühler Gemeinderats nahm am Donnerstagabend die vorgelegte Planung einmütig zur Kenntnis.

Kohlers Hotel und Speiselokal Engel ist ein Familienunternehmen, das insgesamt 75 Mitarbeiter beschäftigt. "Der Ausbau dient der Zukunftssicherung", erklärte der Inhaber gegenüber dem BT. Im Engel übernachteten vor allem Geschäftsleute, an Wochenenden kämen Kurzurlauber, die die Region zwischen Baden-Baden und Straßburg entdecken wollen. Ob Business- oder Feriengäste, "die Ansprüche steigen", berichtete Kohler. "Wir werden immer wieder gefragt, ob wir auch eine Sauna haben." Den Wellnesswünschen will er nun im Erdgeschoss der ehemaligen Volksbankfiliale nachkommen. Konkret sind zwei Saunen (eine davon als Biosauna) und ein Dampfbad mit gemeinsamer Ruhezone sowie ein kleiner Fitnessbereich vorgesehen.

Ein neues Gästehaus mit 16 Zimmern entsteht im hinteren Parkplatzbereich. Der Neubau wird an das Stammhaus mit derzeit 32 Zimmern (70 Betten) und das einstige Bankgebäude andocken. In diesem Zuge will Kohler auch den äußerst beengten Verhältnissen an der Rezeption abhelfen, indem eine Lobby für bis zu 50 Personen mit kleiner Hotelbar geschaffen wird. Kohler: "Wenn heute ein Bus ankommt, kann es sein, dass die Gäste bis auf den Gehweg Schlange stehen müssen."

OB Hubert Schnurr erklärte in der Sitzung, dass die notwendige Erweiterung bereits im Bebauungsplan berücksichtigt sei, jedoch mehrere Befreiungen in Sachen Trauf- und Firsthöhe, Dachneigung, Gaubenabstand und Baugrenze erforderlich seien. Schnurr erklärte: "Der Neubau fügt sich gut ein."

Keine Einwände hatte auch der Ortschaftsrat, wie Ortsvorsteher Manuel Royal aus nichtöffentlicher Sitzung berichtete. Das Vorhaben fand die einstimmige Befürwortung. Etwas kritisch sei die Ausrichtung der Zimmer zum Rathausplatz hin gesehen worden, erklärte Royal, da der Platz von den Vereinen für Feste genutzt werde. Doch er hielt fest: "Es gab nie Probleme und ich erwarte auch keine." Die Familie Kohler habe die Vereine bisher immer gut unterstützt.

Das Bauvorhaben stellte Ulrike Kiewitt von der Abteilung Stadtplanung kurz vor und erläuterte die Befreiungen vom Bebauungsplan, die die Verwaltung im Zusammenhang mit den erhöhten Anforderungen an einen Hotelbetrieb bewilligte.

"Es ist gut, dass in den Hotelbetrieb investiert wird", gab SPD-Stadtrat Oswald Grißtede zu verstehen und befand, dass sich das Gästehaus an den Bestand harmonisch anschließe. Die Parksituation sah er jedoch kritisch. Schnurr ließ dazu wissen, dass die Anzahl der Stellplätze gemäß der Landesbauordung erfüllt werde.

Problematisch gestaltet sich die Grünplanung. Aufgrund des Neubaus mangelt es an entsprechenden Flächen. Einen Teil der Bepflanzung will die Stadt im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit Kohler andernorts realisieren. Auch die weiteren Redner begrüßten das zusätzliche Hotelangebot. Hubert Oberle (CDU) attestierte: "Bühl ist mit Hotelzimmern nur knapp bestückt." Lutz Jäckel (FDP) betonte: "Es ist gut, dass weitere Kapazitäten geschaffen werden." Karl Ehinger (FW) sprach von einer Aufwertung der Ortsmitte.