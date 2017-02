Zwischen "Glückskeksweisheiten" und "Bohei" Von Martina Fuß Bühl - Gerade das ist das Interessante der Literaturkritik: Da wird ein Roman vorgestellt, der immerhin Rang zwei auf der SWR-Bestenliste für Februar erklommen hat, und Sigrid Löffler sagt: "Ich empfinde diesen Roman als eine Beleidung an die Intelligenz der Leser." Überhaupt nimmt die renommierte Literaturkritikerin kein Blatt vor den Mund bei der nunmehr elften Aufzeichnung dieser SWR2-Hörfunksendung in der Bühler Mediathek. Wer hätte das auch erwartet? Immerhin ist Löffler ein Gründungsmitglied der SWR-Bestenliste und hatte lange Jahre mit Marcel Reich-Ranicki und Hellmuth Karasek im "Literarischen Quartett" die sprachlichen Klingen gewetzt - bis sie nach einer Auseinandersetzung mit Reich-Ranicki das Quartett verließ. Über den Bestseller "Ein wenig Leben" von der Autorin Hanya Yanagihara redet sich Sigrid Löffler zunehmend in Rage, während die beiden Kollegen Elmar Krekeler (Welt) und Cornelia Geißler (Berliner Zeitung) versuchen, etwas Gutes an dem mit "viel Bohei" besprochenen Werk zu finden. "Ich will mich da nicht weiter echauffieren", sagt Löffler und beendet als Moderatorin die Diskussion. Beklagt hatte sie vor allem "das Ausmalen der Folterungen und Schwelgen in der Beschreibung blutender und eiternder Wunden". Krekeler entgegnete, dass das "einen einigermaßen abgehärteten Krimileser überhaupt nicht schockieren wird." Geißler hielt es für wichtig, über die Folgen eines extremen Missbrauchs derart nachzudenken. Krekeler ist kritischer mit dem Buch des Amerikaners Jonathan Safran Foer "Hier bin ich", ein Roman zwischen täglichen Familiendramen und der großen Weltkrise, zwischen jüdischer Diaspora in den USA und der Invasion in Israel. All das wird über knapp 700 Seiten hinweg verwoben. "Jedes Gespräch läuft auf eine Pointe hinaus, auf Glückskeksweisheiten. Das ist manchmal sehr lustig, kann einem aber auch auf die Nerven gehen", kommentiert Krekeler die lobende Einführung durch Löffler. "Glückskeksweisheit würde ich völlig vom Tisch wischen", kontert Geißler und bekennt, den Roman "überwiegend gern" gelesen zu haben. Letztlich sind sich die Kritiker in der Einschätzung der Dialoge doch weitgehend einig. "Sie sind geistreich! Da wird schlagfertig palavert und die Figuren in raffiniert-temperamentvollen Argumentationsspiralen und Redeschleifen charakterisiert." Größtes Lob also aus dem Mund von Sigrid Löffler. Ein bisschen rätselhaft erscheint das Buch auf Platz drei, ein "ganz und gar ungewöhnlicher Debütroman" von Juliana Kálnay mit dem interessanten Titel "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". "Es ist eine fantasievolle, komische Geschichte, ein verrätseltes Buch über ein Haus als Organismus mit fremden Räumen, Funktionen und merkwürdigen Tieren", stellt die Moderatorin das Buch vor. Die Kritiker sind auch hier einer Meinung: "Es ist so gut erzählt, dass man diese Fantastereien glaubt." Platz eins der Bestenliste hat der Schweizer Jonas Lüscher mit "Kraft" erklommen, von dem Löffler sagt: "Lüscher hat ein Gespür für interessante Plätze und Charaktere". Sein zweites Buch sei ein Hybrid, einerseits am Puls der Zeit im Silicon Valley und gleichzeitig ideengeschichtlich in der Welt der europäischen Philosophen unterwegs. Eine wunderbare Ergänzung der Kritikergespräche ist die Lesung der Texte aus den besprochenen Büchern durch die Schauspieler Doris Wolters und Frank Stöckle. Die Aufzeichnung wird am kommenden Dienstag, 22.03 Uhr, im SWR2-Hörfunk ausgestrahlt.

