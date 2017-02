Ein Stück Südamerika ist fast immer dabei Von Karl-Heinz Fischer Bühl - Für den letzten Feuerabend der Saison im Feuerstudio Anselment in Bühl holte Soja Bach ein ebenso ungewöhnliches wie hochkarätiges Jazz-Quartett nach Bühl. Hatte die Musik von Quadro Nuevo zunächst einen starken Hang zum Latino-Jazz, so zeigte sich doch sehr schnell, dass die vier Vollblutmusiker eine sehr große Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen abdecken können und trotzdem immer authentisch bleiben. Das Publikum jedenfalls zeigte sich von Anfang an total begeistert. Der durchweg jazzige Crossover, den das Quartett bot, reichte vom französischen Chanson über italienische Canzone und orientalisch-arabische Klänge bis zum Tango. Letzterem gehört offenbar das Herzblut der Musiker, denn so vielfältig die Stilrichtungen auch waren, die sie aufgriffen, ein bisschen Südamerika war fast immer dabei - vor allem im ersten Teil des Konzerts. Da blitzten auch in französischen oder italienischen Liedern immer wieder mal Motive des Tango-Meisters Astor Piazzolla auf, dessen berühmter "Liber Tango" denn auch im zweiten Teil des Konzerts in einer Version alla Quadro Nuevo zu hören war. Auch die Besetzung des Quartetts ist nicht das, worauf man alle Tage trifft. Evelyn Huber entlockt ihrer Harfe sehr unterschiedliche Klänge, die von der klassischen Harfe bis zum Gipsy-Jazz reichen. D.D, Lowka ist nicht nur Bassist, sondern auch Percussionist, der einfach alles, was ihm unter die Hände kommt, zum Rhythmusinstrument macht. Mal ist es sein Kontrabass, den er auch virtuos zu zupfen und zu streichen versteht, mal sind es Kongas, Trommeln oder auch sein eigener Körper. Und wenn es sein muss, trägt er zur Musik auch noch mit gekonntem Scat-Gesang bei. Herrlich ist dabei unter anderem ein improvisierter musikalischer Dialog zwischen Lowka am Schlagzeug und Mulo Francel am Saxophon, der sich mit seinem Instrument mit kurzen, nervösen und abgehackten Kommentaren in ein Schlagzeugsolo einklinkt und so ein tolles Zwiegespräch beginnt. Darin mischt sich schließlich auch noch Andreas Hinterseher mit seinem Akkordeon ein. Mindestens ebenso faszinierend wie mit dem Akkordeon weiß Hinterseher auch mit dem Bandoneon umzugehen, dem klassischen Tango-Instrument. Nachdem in den ersten Stücken immer wieder ein Stück Tango enthalten ist, gibt es schließlich natürlich auch waschechten Tango zu hören, aber auch der ist immer ein bisschen jazzig. Das muss bei Quadro Nuovo wohl so sein. Denn auch das nächste Stück, eine Antiochia-Suite, die sich mit dem friedlichen Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen in dieser biblischen Stadt beschäftigt, ist zwar ganz arabisch-orientalisch geprägt, aber unterm Strich ist es doch Jazz mit orientalischen Zutaten. Gerade dieses Stück scheint typisch für die Musik der aus dem Raum München stammenden Jazzer zu sein. Fast alles, was sie machen, ist eine ganz besondere Art von Weltmusik. Während diese folkloristische Elemente aus aller Welt aufgreift und in einer um neue Klänge erweiterten Popmusik verarbeitet, werden Einflüsse aus aller Welt unter den Händen von Quadro Nuovo zu anspruchsvollem Jazz, mal aufgekratzt und nervös, mal durchsetzt mit feiner Lyrik. Trotz aller Vielfalt im ersten Teil zeigte sich das Jazzquartett nach der Pause nochmals von einer neuen Seite. Nicht nur, dass Mulo Francel das Stück "Reis nach Batumi" in fast schon kabarettistischer Manier mit einer abstrusen Geschichte über Jason, seine Argonauten und das goldene Fließ einleitet, auch musikalisch zeigen sie jetzt mit ihrer Musik zum Hörbuch "Italienische Reise" von Goethe, dass sie auch ganz sanft, dezent und außerordentlich poetisch werden können. Das, was sie dann aber wieder aus der berühmten Filmmusik zu Fellinis "La Strada" machen, ist wieder einfach mitreißender hervorragend gemachter Jazz.

