Für den Landeswettbewerb qualifiziert Von Hans-Peter Hegmann Bühl - "Üben rentiert sich halt": Mit dieser klaren Aussage erklärte Moritz Rothhaupt am Samstag seinen Erfolg beim 54. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in der städtischen Musikschule Bühl. Der 16-Jährige hatte gerade mit 24 Punkten das beste Ergebnis aller Teilnehmer von der vierköpfigen Jury erhalten. In Bühl hatten neben einheimischen Schülern auch die Schlagzeuger aus den Musikschulen im Landkreis Rastatt, im Stadtkreis Baden-Baden und aus der Ortenau Gelegenheit, ihr Können vorzuführen. Mit seinem ersten Preis "mit Weiterleitung" wird Moritz Rothhaupt neben zwei weiteren Teilnehmern des Bühler Wettbewerbs (Manuel Bäuerle und Philip Armbruster) in der nächsten Runde Ende März in Waldstetten beim Landeswettbewerb im Fach Drum-Set/Pop antreten. "Jugend musiziert" ist der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. Bei 23 Regionalwettbewerben präsentieren dabei in Baden-Württemberg ungefähr 5000 junge Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger ihre Fähigkeiten. Wer die künstlerische Herausforderung auf regionaler Ebene in den unterschiedlichen Altersklassen in mehreren Kriterien mit einer bestimmten Punktzahl absolviert, erhält eine Weiterleitung. Die ersten Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Landeswettbewerb werden dann als Vertreter Baden-Württembergs am Bundeswettbewerb weitergeleitet. Ob dies einem der Teilnehmer aus Bühl gelingen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Bereits bei den Landeswettbewerben ist immer wieder von Teilnehmern zu hören, dass dann nicht nur die öffentlichen Wertungsspiele im Mittelpunkt stehen. Für viele hat auch das Kennenlernen anderer Musiker im gleichen Alter und der Austausch von musikalischen Erfahrungen einen großen Reiz. Für den Leiter der städtischen Musikschule und Schlagzeug-Lehrer Bernd Kölmel hat der Wettbewerb ebenfalls einen hohen Stellenwert. Die Motivation, sich für eine solche besondere Herausforderung ein Programm zu erarbeiten und sich mit zusätzlichen Probezeiten vorzubereiten, steht für ihn im Vordergrund. Mit der Teilnahme bei "Jugend musiziert" können die Schülerinnen und Schüler nach seiner Meinung bereits innerhalb der Schule feststellen, wo sie stehen. "So hatten wir zum Beispiel bei den Jüngsten in der Altersgruppe acht bis zehn Jahre einen regelrechten Wettbewerb untereinander, bei dem sich die angehenden Trommler nichts schenkten". Hier werde auch immer viel miteinander gefachsimpelt, und man spüre förmlich die Begeisterung, ergänzt der Lehrer. Etwas überrascht sei er vom Niveau der Altersgruppe zehn bis zwölf Jahre gewesen, von der er mehr erwartet hatte. Auch die Ergebnisse der Altersgruppe 13 und 14 Jahre waren nach seiner Erfahrung schwächer als in den letzten Jahren. "Aber vielleicht hängt das inzwischen auch mit der großen Bandbreite der schulischen Anforderungen und dem umfangreichen Freizeitangebot zusammen", hat Kölmel eine eventuelle Erklärung. Dagegen habe er bei den vier Teilnehmern der nächsthöheren Altersgruppe erkennen können, dass sie sich entschieden hätten, ernsthaft zu musizieren. Ihre Leistungen seien nur durch erhöhten Übungsaufwand möglich. Das habe man besonders bei Moritz Rothhaupt den letzten beiden Jahren deutlich erkennen können. Hier haben den Lehrer und die Jury besonders seine Leistung in der selbst entwickelten, fünfminütigen Improvisation überzeugt.

