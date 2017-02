OB redet sich Amtsfrust von der Seele

Bühl (wv) - Frust und Last des Amtes redete sich Oberbürgermeister Hubert Schnurr am Samstag von der Seele. Als die Narren im Friedrichsbau den Stadtschlüssel begehrten, wandte er sich an sie: "Ihr wollt die Macht in unsrer Stadt? Nehmt sie doch, ich hab's heut satt! Ständig das Genörgle von de Leut, wie zum Beispiel des mit' em Kirchegeläut!" Die Dämmerung sank hernieder, als sich auf dem Johannesplatz unter Federführung der Narrhalla 1826 e-Punkt-V-Punkt eine vielbeinige Masse von Häs-, Kutten- und Röckchenträgern zusammenrottete. Angefeuert von Vizedirigent Alexander Schaufler, setzte sich die Stadtkapelle Bühl an die Spitze des Sturms aufs Rathaus. Für unfreiwillige Gaudi sorgten Böen an Bühls windigstem Platz: An der Südwestecke des Rathauses I jagten Narren hinter ihren vom Kopf gerissenen Hüten und Kappen her, um sie einzufangen. Widerstandslos einfangen von den Narren ließen sich OB Hubert Schnurr und BM Wolfgang Jokerst. Komfortabel wie nie wurden sie zum Friedrichsbau expediert: Thorsten Fütterer, Zunftmeister der Narrhalla, trat höchstselbst in die Pedale der Rikscha, auf deren Rücksitz die Unterjochten - wie weiland ein flitterndes Paar- in die Menge winkten. Bühls Ober-Schnurrant hatte verfügt, dass der Friedrichsbau allein nur durch ihn aufgeschlossen werde, wodurch sich davor lange Narrenwarteschlangen bildeten. Der Narrhalla-Zunftmeister gab stimmgewaltig das Startsignal: "In diesem traditionellen Bau rufe ich voller Inbrunst dreimal Helau! Der Narr wird nun auf den Thron gesandt und die Stadtoberen zum Zusehen verbannt!" Der OB ließ es sich nicht nehmen, sich gegen die nicht erfolgte Anklage des nicht existierenden Narrengerichts zu verteidigen. Zum Bim-Bam-Streit sagte er: "Den einen ist es zu früh, den anderen zu spät. Keiner will ebbs sage, weder Pfarrer noch Stadträt'! Wie immer soll ich's dann richte und entscheide, ich bin um mein Amt nicht zu beneide!" Hier wurde Schnurr durch einen Aufschrei des Bedauerns unterbrochen. Er fuhr ermutigt fort: "Denn egal, wie ich's mach, zum Schluss isch's immer gleich: Die Presse schreibt irgendeinen..." Premiere: Der OB erklärte, die Narren müssten nun auch das Joch der Verantwortung tragen. Sprach's und bekränzte Zunftmeister Fütterer und Sitzungspräsident Rüdiger Majewski mit den silbernen Maxi-Jochen. Damit mal andere Schenkele beim Bühler Rathaussturm erfreuen, hatte Fütterer die Kartunger Seeräubergarde eingeladen. Die von Corinna Leitgebel Trainierten ernteten mit einem ebenso exakten wie temperamentvollen Gardetanz Applausorkane. Rüdiger Hurle schilderte kurz, knapp und stolz die 22-jährige Geschichte der Allda-Esel. Die von Sebastian Böckeler und Raffael Misch geleitete Allda-Steelband elektrisierte die Massen mit Karibik-Klängen. Dorfbabbler Klaus Linz überbrachte knitz, galant und gereimt die Grüße der Altschwierer Sunne-Triebl, ebenfalls 22 Jahre jung. Die Häsgruppe der Niesatzer Hurzle bot einen poppigen Showtanz dar: "Wir sind gelb, wir sind blau, Niesatzer Hurzle dreifach helau!" Die Garde des Feurio Vimbi, trainiert von Kathrin Götz und Carina Ehinger, bezauberte mit dem Thementanz "Pantomime", weiß geschminkt die Gesichter, schwarz die Haare, schwarz-weiß geringelt das Outfit. Der Beine waren nun genug geschwungen! Thorsten Fütterer erteilte den Narren die Erlaubnis, die Gläser mit dem regionalen Freigerstensaft und Freirebenblut zu stürmen.

