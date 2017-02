Närrischen Rekord aufgestellt

Traditionell eröffneten die Stollhofener Ritter mit ihrem in gelb und rot gehaltenen Gewändern und großen Fahnen kurz nach 14 Uhr den närrischen Zug in der Bannstraße. Die historische Gruppe erinnerte an die große Vergangenheit des heutigen Ortsteils der Reformgemeinde als bedeutende Festung in der mittelbadischen Region. Der närrische Lindwurm zog unter den Augen von mehr als 3000 Besuchern von der Bannstraße, vorbei an der Grundschule und am Feuerwehrgerätehaus in die die Herren- und Erhardusstraße, wo er sich dann auflöste.

Die gute Stimmung unter den Besucher konnte selbst der zeitweilige Regen nicht trüben. "Wir haben einen Deal mit Petrus gemacht", betonte Götz. So ganz hielt sich der Wettergott jedoch nicht daran. Zwischendurch öffnete der Himmel kurzzeitig seine Schleusen, doch nach Hause ging deswegen niemand vorzeitig. Gefragte Opfer der unheimlichen Figuren waren in Stollhofen ausschließlich weibliche Besucher. Ob als Insasse in einer Käfig-Schleuder, als Leidtragende im Konfettibad oder als Gefangene im Christbaumnetz: Die schaurigen Gestalten hatten einen Heidenspaß mit den wehrlosen "Geiseln".

Überrascht von der großen Resonanz zeigte sich Regina Vick, die Vorsitzende der "Rhing Daifl Stollhofe". Es sei der bislang größte Umzug in der Rheingemeinde gewesen, bilanzierte sie, deren Häsgruppe zusammen mit den "Stollhofener Altrheindämonen" und der Feuerwehr für die Organisation verantwortlich zeichnete.

Nach dem Umzug ging es im Narrendorf auf dem Festplatz und in der Festhalle weiter. Die alten Ritter präsentierten Schaukämpfe, unter anderem imponierten die Schwarzacher Garde und die Greffner "Flying Steps" mit tollen Showtänzen, während die "Stroßekracher" aus dem Münsterdorf mit Guggenmusik einheizten.