Exhibitionistinnen sorgen für Bim-Bam-Ersatz

Bühl (wv) - In der Kappensitzung der Schwanensträßler und Johannesplätzler ging es am Samstagabend rund: Mit pfiffigem Humor, originellen Showeinfällen und herrlichen Sticheleien erntete die Schwapla Begeisterungsstürme. Das stadtvierteleigene "Kulturzentrum Alter Schwanen" erbebte unter Lachsalven und aus voller Brust gesungenen, bewährten und brandneuen Schwapla-Hits. Heuer gewann der traditionelle Prolog besondere Aktualität, weil Philippe Schutzenbach und Isabelle Cuevas als neue Wirtsleute die Schwapla-Fasnacht erstmals beherbergten. Verschmitzt hieß Schutzenbach bei seinem Debüt die Besucher willkommen. Als "Schwapla-Thinktank" inspirierten und managten die Bühlottel die Sitzung, bestehend aus "Zotti" Ingo Anselm, "Rama" Matthias Herrbrich, "Frack" Patrick Fensch und "Schnapser" Markus Ernst. "Jungseif" Thomas Hoerth, bekannter Urbühlottel, hatte wieder Lieder getextet, die Aktuelles in Bühl und der Welt karikierten. Weil er erkrankt war, mussten sie ohne seine wohllautende Tenorstimme welturaufgeführt wurden. Die Motiv-Orden "Schwäne im Formationsflug" hatte Ursula Strobel entworfen, Gisela Ziermann gefertigt und Patrick Fensch gestiftet. In einem "echt getrumpten", WLAN-gestützten Verfahren "wählte" die Versammlung die Schwapla-Majestäten: "Prinz Pruns" Matthias Machold und "Miss Schwapla" Michaela Novogradac-Chromy dekorierten fortan die Akteure der Sitzung mit Orden. Klaus-Dieter Knopf, geschätzter Grandseigneur der diatonischen Knopforgel, handorgelte Stimmung herbei. Auch dieser köstliche Hoerth-Hit wurde mit Inbrunst gesungen: "Ihr Kinderlein kommet - doch nicht mehr in Bühl. Die Kosten vom Kreißsaal, die waren zu viel! Bühl als Geburtsort gibt's leider nicht mehr, als waschechtem Bühler stinkt mir das sehr." Ursula Strobel, Tanja Herrbrich-Person, Annette Fensch und Jasmin Ernst besangen als die "schrägen Schönen" ihre Männer: "Sie sind ein echter Hit, doch leider nicht mehr fit." Im zweiten Teil untermalten sie als Bühlotnixen das Lied "Die Glocken von Bühl" mit einer ausgesprochen stilvollen Show: Sie öffnete ihre Bademäntel als Exhibitionistinnen (sicher eine Weltpremiere!) und ließen die um ihre Hälse gehängten Glöckchen bimmeln. Der Bühlottel-Stammtisch nahm das Fleischbeschaufenster am Johannesplatz mit Dry-Aged-Trocken-Humor ins Visier. "D' Eisedäler" Jasmin und Markus Ernst stellten drastisch dar, was die Uhr geschlagen hat, wenn der Ehemann wegen fehlenden Bühler Uhrenschlags zu spät zuhause eintrudelt. Die Erfahrungen eines Nordlichts in Baden brachte Matthias Machold (geboren in Hamburg) köstlich in die Bütt. Er kommentierte seine Amtszeit als Baden-Badener Karnevalsprinz mit: "Fasenacht, das wusst' ich nun, hat nicht viel mit Spaß zu tun!" Wie er das schwächelnde Bühl als Vater männlicher Zwillinge stärkte, tat Patrick Fensch kund: "Wenn Hubsi diese Heldentat erfährt, ist's ihm bestimmt 'ne Ehrung wert. Eine Rede er verfasst, die gut zum goldenen Vaterorden passt!" Die Honigbären "Rama" Matthias Herrbrich und "Zotti" Ingo Anselm trugen auch diese Sorgen vor: "Pass uff, dass es dir nit ergeht wie em OB, er erfahrt's als Letzter oder aus der Zeitung!" Ein absolutes Muss: Zum Finale ließ der Schwapla-Superhit die Stube erzittern: "Wenn der Babbe mit de Schlabbe in de Schwone dabbe dut!"

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben