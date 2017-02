Aus Brandkatastrophe gestärkt hervorgegangen

(sie) - Martin Bürkle hat den 24. März 2015 noch lebhaft in Erinnerung. "Da stand hier eine 200 Meter hohe Rauchsäule, und oben drüber kreiste der Polizeihubschrauber". Der Großbrand bei der Firma Karaca in der Bühler Draisstraße hielt damals ganz Mittelbaden in Atem. Fachbereichsleiter Bürkle koordinierte den Großeinsatz von städtischer Seite aus. Jetzt, zwei Jahre später, stand er wieder am Ort der damaligen Katstrophe. Diesmal aus einem freudigen Anlass.

Die beiden Geschäftsführer Mehmet Karaca und sein Neffe Halil Karaca haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie hatten Bürkle und zahlreiche weitere Gäste zum Spatenstich auf das Firmengelände eingeladen. Dort entsteht bis zum Sommer eine neue Betriebs- und Lagerhalle, die das Gebäude ersetzt, das 2015 Raub der Flammen wurde.

"Das hat uns damals sehr mitgenommen", erinnerte sich Halil Karaca an die schweren Stunden und die Zeit nach dem Großbrand. Trotz aller Widrigkeiten habe das Unternehmen seinen Betrieb aber aufrecht erhalten können. "Wir hatten nicht einen Tag Ausfall", sagte er. Die Geschäfte seien über den Hauptsitz in Greffern fortgeführt worden, außerdem wurden Räumlichkeiten in direkter Nachbarschaft in der Bühler Draisstraße angemietet. Karaca dankte in diesem Zusammenhang auch den Kunden, die immer hinter dem Betrieb gestanden hätten. Das Unternehmen ist mit seinen derzeit 35 Mitarbeitern Dienstleister für die Automobilzuliefererbranche und reinigt unter anderem Aufbewahrungsboxen für Kfz-Teile.

Die neue Halle kostet laut Karaca fast eine Million Euro. Deren Eckdaten stellte Siegismund Rößler vor, der für die Projektsteuerung verantwortlich zeichnet. Die Grundfläche des achteinhalb Meter hohen Gebäudes betrage 3300 Quadratmeter, die Geschossfläche 3500 Quadratmeter. Die Hülle solle bereits Ende Juni geschlossen sein, der Innenausbau dauere voraussichtlich weitere zwei Monate. Das Gebäude unterteilt sich in mehrere Funktionsbereiche wie Anlieferung und Versand, einen Sozialtrakt, Wasch- und Lagerhalle, einen Zwischenbau sowie einen überdachten Außenbereich.

Ausführlich beleuchtete Rößler das Thema Brandschutz. Die Halle verfüge über eine flächendeckende Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr. Geplant sei eine Löschwasserringleitung mit Wandhydranten. Schon während der Gebäudeentwicklung sei ein Brandschutzgutachter eingeschaltet gewesen. Wenn das Gebäude fertig ist, seien außerdem regelmäßige Übungen mit der Feuerwehr angedacht. Der Neubau sei auch etwas größer als die alte Halle, das Unternehmen befände sich auf Expansionkurs. Halil Karaca ergänzte: "Wir erhoffen uns durch den Neubau neue Aufträge und zusätzliche Arbeitsplätze."

Fachbereichsleiter Bürkle zeigte sich beeindruckt davon, wie die beiden Geschäftsführer den Schicksalsschlag von damals in etwas Positives gewanelt haben: "Es erfordert viel Mut und Kraft, eine solche Katastrophe auf diese Art und Weise zu überstehen."