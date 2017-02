Sich mit dem Drahtesel in Szene setzen lassen

Bereits seit dem Jahr 2013 rückt das Thema Radfahren immer mehr in den Fokus. Damals beschloss der Gemeinderat den Beitritt Bühls zur "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg" (AGFK). Jetzt folgt mit der Initiative "Radkultur" der nächste Schritt.

Bislang sind 17 Kommunen in diesen Kreis aufgenommen worden, sechs davon in diesem Jahr. Neben Bühl wollen Bad Säckingen, Ravensburg, der Landkreis Heilbronn, Kirchheim unter Teck und Ostfildern ein vielfältiges Programm rund ums Radfahren anbieten. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) betonte in Stuttgart: "Ich freue mich über die Rekordzahl von sechs Radkultur-Kommunen, die sich für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur im Land starkmachen und Menschen vor Ort motivieren, im Alltag ganz selbstverständlich auf das Fahrrad zu steigen."

In Bühl werden im Rahmen der Landesförderung zwei Aktionen umgesetzt. Den Anfang macht der Zweiradfrühling, der am Samstag, 20. Mai, stattfindet. Dieser war im vergangenen Jahr ausgefallen, weil die Auflage 2015 unter schlechtem Wetter litt und die Resonanz hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Die diesjährige Neuauflage soll dafür umso größer ausfallen. Neben zahlreichen Ausstellern, die in der Innenstadt ihre Produkte rund ums Rad präsentieren, ist von 10 bis 17 Uhr ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Moderation geplant.

Die zweite Aktion ist eingebettet in den Bauernmarkt, der am 16. September seine 20. Auflage feiert. Dies nimmt die Stadtverwaltung zum Anlass, den Fotowettbewerb "Radstar" auszurufen. Besucher des Bauernmarkts haben die Möglichkeit, sich und ihren Drahtesel an einem Fotopoint in Szene zu setzen. Bei einer Online-Abstimmung soll anschließend die schönste Aufnahme gekürt werden.

Die Stadt Bühl investiert in die Rad-Imagekampagne 5000 Euro an Eigenmitteln, so dass das Gesamtbudget 25000 Euro beträgt. OB Schnurr freut sich auf die Aktionen und rührt die Werbetrommel fürs umweltfreundliche Zweirad: "Genauso wie für viele Bürger ist für mich das Fahrrad schon jetzt ein nicht mehr wegzudenkendes Fortbewegungsmittel. Es ist praktisch, man kommt schnell von A nach B und tut dabei noch etwas für die Gesundheit. Deshalb setzen wir als Stadt neben der Verbesserung der Infrastruktur auch auf eine entsprechende Radverkehrskommunikation - so wie dieses Jahr gemeinsam mit der Initiative Radkultur."