"Blaue Königin" steht am Scheideweg

Bühl - Für die "Blaue Königin" könnte bald die letzte Klappe fallen. Das Bühler Kino steht am Scheideweg. Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag zwischen dem Gebäudeeigentümer und Betreiber Uwe Bauer aus. "Ich weiß noch nicht, ob und wie es weitergeht", meint Bauer. An dem Haus in der Karl-Reinfried-Straße seien umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig, die er als Mieter nicht stemmen könne. Darüber hinaus werde die Konkurrenzsituation mit den Multiplexkinos immer härter. 2016 sei der Betrieb in den roten Zahlen gelandet.

Eine genaue Summe nennt Bauer nicht, er findet aber drastische Worte für die wirtschaftliche Lage des Lichtspielhauses: "Das war letztes Jahr richtig krass." Dabei hatte er 2011 noch viel Geld in die Hand genommen und jeweils 120000 Euro in die "Blaue Königin" und in das Kino in Achern investiert, um beide Standorte auf 3D-Technik umzurüsten. Schon damals stellte sich für Bauer die Frage, ob er den Filmprojektor endgültig abstellt. Doch er entschied sich, die Großinvestition zu stemmen und mit neuem Elan die Pachtverträge noch einmal zu verlängern.

Rückblickend bereut er diesen Schritt. "Ich hätte es lassen sollen", meint er. Die Marktsituation habe sich seitdem deutlich verschlechtert. "Es ist für mich natürlich nicht förderlich, wenn hier die Multiplexe wie die Pilze aus dem Boden schießen", meint er mit Blick auf die Neubauten in Baden-Baden und Rastatt. Erschwerend komme hinzu, dass deren Betreiber sich im Ringen um die Gunst des Publikums einen Preiskampf liefern würden.

Doch davon unabhängig kämpfe das altehrwürdige Bühler Kino auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten. So müsse dringend die Heizung erneuert werden. Bei den Tiefsttemperaturen im Januar sei es ihm teilweise nicht gelungen, den Saal warm zu bekommen. "Kino-Heizungen wurden früher darauf ausgelegt, dass die Besucher den Raum mitheizen. Wenn aber nur wenige Gäste kommen, dann funktioniert das System nicht", erzählt Bauer. Auch darüber hinaus müsste das Gebäude seiner Ansicht nach dringend renoviert werden. Eine Mammutaufgabe, die er als Betreiber nicht leisten könne: "Diese Ausgaben könnte ich in 50 Jahren nicht wieder einspielen", meint er.

Aber selbst wenn er sich mit dem Gebäudeeigentümer einigen könnte, bliebe das größte Manko des Standorts erhalten: Es gibt nur einen Saal. Das macht es für Bauer immer schwieriger, ein interessantes Programm zusammenzustellen. Denn die Verleiher würden den Kinos vor allem bei Blockbustern immer größere Auflagen erteilen. So müsse ein Film beispielsweise mehrere Wochen am Stück gezeigt werden. "Wenn ich in Bühl ,Star Wars' ins Programm nehme, dann haben den Film aber nach eineinhalb Wochen schon alle gesehen, die sich dafür interessieren. Dann kommen den Rest der Zeit nur noch eine Handvoll Gäste", schildert er das Problem.

Dass er in Achern mit dem "Tivoli" ein zweites Kino betreibt, gibt ihm wenigstens ein bisschen Spielraum, Abwechslung ins Programm zu bringen. Deshalb ist für ihn auch klar: Entweder er führt beide Häuser weiter oder keins. "Nur einen Standort zu erhalten, ist witzlos."

In den kommenden Wochen will Bauer nun das Gespräch mit den jeweiligen Verpächtern suchen und ausloten, ob es nicht doch noch Möglichkeiten für einen Fortbestand der Kinos gibt. Mit 60 Jahren fühlt er sich jedenfalls noch zu jung für die Rente. Doch als gelernter Kfz-Meister habe er beruflich ein zweites Standbein, so dass ihm um seine eigene Zukunft nicht bange sei.