Ende eines Verhandlungsmarathons

Ottersweier - Der Notartermin ist morgen in Bühl: Dann unterzeichnet Bürgermeister Jürgen Pfetzer für die Gemeinde Ottersweier den Kaufvertrag fürs Gemeindezentrum St. Johannes. Welche Konsequenzen dieses neue Kapitel in der 55-jährigen Geschichte des bislang kirchlichen Gebäudes hat, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag. Nicht alle Abstimmungen fielen einstimmig aus.

Auf die langen Verhandlungen mit der Erzdiözese Freiburg seit 2012 blickte der Bürgermeister nur kurz zurück. Man habe verschiedene Hürden genommen und Lösungen gefunden. Für einen Kaufpreis von einem Euro wird die Kommune zum 1. März Eigentümerin des Gebäudes, nicht jedoch des Grundstücks. Weil die katholische Seelsorgeeinheit das Haus unentgeltlich mitnutzt, zahle man nur die Hälfte des üblichen Erbpachtzinses (rund 7800 Euro pro Jahr). Bei Bauarbeiten im Gebäude habe man freie Hand.

Für einen neuen Aufzug, neue Fenster im großen Saal und Verbesserungen des Brandschutzes hat die Gemeinde 750000 Euro in den Haushaltsplan 2017 eingestellt. Das sei nicht nur die größte Investition des Jahres, sondern auch "die größte Diskussion" der vergangenen Jahre gewesen, kommentierte Linus Maier (CDU). Viele schätzten das Flair des Gebäudes. Man habe gute Lösungen gefunden: "Mehr geht nicht."

Das bestätigte Georg Friedmann (FWG), auch wenn seine Fraktion sich eher zu diesem Weg durchgerungen habe und nicht geschlossen dafür stimmen werde. Die Planung der Investitionen ins Gebäude sei schlank und werde den Nutzern dennoch viele Vorteile bringen, sagte er und verwies auch auf ein zusätzliches Stuhllager, das entstehen solle.

"Das ist nicht unser Sehnsuchtsort", sagte Herta Finkbeiner-Schilling (SPD). Man nehme es, wie es sei, wünsche sich aber eine Namensänderung. Nico Paulus (Grüne) sagte, der Erbpachtvertrag mit der Kirche sei nicht sein Wunsch gewesen. Die geplanten Investitionen würden das Gemeindezentrum als Treffpunkt aufwerten. Man sollte prüfen, ob auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert werden könne.

Die ab 1. März für das Gemeindezentrum geltende Benutzungsordnung wurde einstimmig gebilligt. Dem Vertrag zum Kauf des Gebäudes und dem Erbbaurechtsvertrag mit der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg stimmte der Gemeinderat bei vier Enthaltungen zu. Bei der Abstimmung über die Beibehaltung des Namens "Gemeindezentrum St. Johannes Ottersweier" gab es vier Gegenstimmen und einen Enthaltung.

Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang alle Benutzungsgebühren neu kalkuliert. Dabei wurden Strom- und Heizkosten anders als bisher mit in die Pauschalen eingerechnet. Der große Saal kostet örtliche Vereine künftig je Veranstaltungstag 370 Euro, bis maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr sind frei. Dritte von außerhalb zahlen 650 Euro. Weitere Kosten fallen für die Nutzung der Küche, der Gruppenzimmer, der Beschallungsanlage und der Wiese an, die mit einem neuen, blickdichten Zaun vom Grundstück der Pfarrkirche abgegrenzt wird.

Die entsprechenden Änderungen in den Vereinsförderrichtlinien billigte der Rat einstimmig, ebenso die Änderung der Gebührenordnung für die Hallen der Gemeinde und das Gemeindezentrum. Darin steht auch, dass ab 1. Juli die Hallengebühren für Sportveranstaltungen um 50 Cent je Stunde steigen und nichtsportliche Veranstaltungen künftig 50 Euro mehr am Tag kosten. Dies habe man bereits allen Vereinen angekündigt, berichtete Pfetzer. Es habe keine Rückmeldungen gegeben: "Offenbar wird das akzeptiert." Die Erhöhung sei notwendig, um die vom Finanzamt geforderte Kostendeckung von mindestens zehn Prozent zu erzielen.