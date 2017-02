Verdienste um Hallenanbau gewürdigt

Aufgrund ihrer engagierten Mitarbeit ernannte die Vorsitzende Robert Haas, Karl Wahl, Heinz Brümmel und Fridolin Rögele vorzeitig zu Ehrenmitgliedern. Nur dank ihrer professionellen Unterstützung sei es möglich gewesen, den Hallenanbau im Jahr 2012 zu stemmen und zu einem guten Ende zu bringen. Darüber hinaus wurden Uta Zimmer, Robert Weger und Martin Geiss aufgrund ihrer 60-jährigen Zugehörigkeit zum Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Silberne Ehrennadeln für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Yvonne Glaser und Lukas Deibel. Die goldene Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft ging an Waltraud Faulhaber, Hannelore Korff, Jochen Rothfuß, Willi Rehm und Günter Wahl.

In ihrem Tätigkeitsbericht gab Naumann einen kurzen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Sie ging unter anderem auf die Grundschule Scherzheim ein, die die Stadt im Dezember zur Nutzung auf unbestimmte Zeit an vier örtliche Vereine übergeben hatte: an die Scherzemer Narren, die Wasenbühne, die Wildsaue und den TV Scherzheim. Dem Turnverein stehen jetzt ein weiterer Gymnastikraum und ein Büro zur Verfügung, das als Sitzungsraum, Geschäftsstelle und Archiv genutzt wird. Die Vorsitzende bedankte sich bei Bürgermeister Christian Greilach und dem Gemeinderat für diese Unterstützung. In ihrem Ausblick auf das Jahr 2017 machte Naumann auf das 90-jährige Bestehen aufmerksam. Der Verein feiert das Jubiläum am 24. und 25. Juni mit einem bunten Fest rund um die Wasenhalle.

Oberturnwartin Heike Eisele berichtete, dass im laufenden Trainingsbetrieb insgesamt 17 Übungsleiter mit zehn Helfern jede Woche 60 Stunden aktiv seien. Ruth Hagemeister berichtete über das umfangreiche Kurssystem. Neu ist "Babys in Bewegung" mit Samira Klose für Mütter mit Babys zwischen drei bis sechs Monaten. Im neuen Gymnastikraum in der Schule seien ideale Bedingungen geschaffen worden.

Turnwartin Simone Hess gab einen Überblick über die zahlreichen Wettkämpfe auf Gauebene. Die Laufgruppe von Michael Reiß nahm an zahlreichen Wettbewerben teil. Im September bis November schafften die Turner Philipp Fritz, Stephan Reiß, Matthias Reiß und Dennis Betsche den Klassenerhalt in der dritten Bundesliga, wo sie den hervorragenden dritten Platz belegten. Die neue Jugendleiterin Julia Schulmeister hatte mit ihrem Team für die Turnerjugend wieder einige Aktivitäten organisiert. Die Kassiererinnen Marina Ackermann und Janina Keller berichteten von einer sehr guten Finanzlage. Bürgermeister Greilach bedankte sich für die ehrenamtliche Leistung des Vereins bei vielen Aktivitäten zum Wohl der Stadt.

Bei den Wahlen ergaben sich keine Veränderungen in der Vereinsführung. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: Vorsitzende Petra Naumann, stellvertretender Vorsitzender Dieter Dammasch, Schriftführer Joachim Stubner, Kassiererin Marina Ackermann, Oberturnwartin Heike Eisele, erste Turnwartin Simone Hess, Jugendleiterin Julia Schulmeister sowie die Beisitzer Robert Haas, Jürgen Zimpfer, Jürgen Nückles, Frank Oeffinger, Marietta Bertsch, Christine Gawol, Ulla Kapp-Siehl, Birgit Stubner und Klaus Beuchert.