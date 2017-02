Skybar mit Panoramasicht statt Skikeller

Von Gerold Hammes Schwarzwaldhochstraße - Die einst weltberühmte Hotellandschaft an der legendären Schwarzwaldhochstraße steht vor einer weiteren spektakulären Strukturreform: Das traditionelle Höhenhotel Unterstmatt wird vermutlich noch in diesem Sommer komplett abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Hochbaumaßnahmen könnten im günstigsten Fall noch in diesem Jahr beginnen. Seit exakt 25 Jahren hat das auf 930 Metern gelegene Höhenhotel keine Gäste mehr gesehen. Nach dem Tod des vorherigen Besitzers Hans Reymann und der Übernahme des Hauses samt Liftbetrieben durch die Schliffkopf-Hoteliers Erich (59) und Heiko (55) Fahrner im Jahr 1992 bestand ein enormer Sanierungsstau, der in den Folgejahren mangels touristischer Nachfrage nicht abgebaut werden konnte. Seither werden die Gästezimmer vom Personal des Schliffkopf-Hotels genutzt. Inzwischen ist die Planung so weit fortgeschritten, dass vermutlich im März der Bauantrag bei der zuständigen Gemarkungsgemeinde Sasbach eingereicht werden kann. Ein Antrag auf Aufnahme ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), um einen Zuschuss für eine "integrierte Strukturentwicklung" zu bekommen, wurde bereits im vergangenen Herbst gestellt. Wie Heiko Fahrner gegenüber dem BT den aktuellen Planungsstand erläuterte, werde die LINOKA GmbH als Bauherrin auftreten. Diese setzt sich aus Familienmitgliedern, aber auch externen Kapitalanlegern zusammen. Das Schliffkopf-Hotel bleibt sowohl bei der Finanzierung als auch rechtlich außen vor. Der derzeitigen Planung zufolge, die noch der Feinabstimmung bedarf, handelt es sich um ein Low-Budget-Hotel mit 25 bis 30 Zimmern, jeweils rund 21 Quadratmeter groß und ausgestattet mit Dusche, TV und WLAN. Die Übernachtungspreise dürften sich zwischen 50 und 55 Euro bewegen. Das teilbare Restaurant bietet 90 Personen Platz, das drei Stockwerke hohe Gebäude wird mit einem Pultdach abgeschlossen. Als Option für die Zukunft halten sich die Gebrüder Fahrner eine Skybar mit Panoramablick offen. Die Architektur gilt als modern, bisweilen sogar futuristisch. Sie soll ein Solitär darstellen, sich bewusst nicht an für den Schwarzwald typische Schindelfassaden orientieren und keine "zweite Unterstmatt" imitieren. Der Clou werden drei Türme sein, die den quer ausgerichteten und unterkellerten Baukörper an den Rändern begrenzen beziehungsweise in dessen Mitte einen Aufzugsschacht kaschieren. Die Außenfassade könnte sich der Planer sogar als Kletterwand vorstellen. Infrastrukturmaßnahmen wie eine Kläranlage sowie eine ausreichende Wasserversorgung sind bereits vorhanden. Eine Integrierung des legendären Skikellers scheitert unter anderem an bauphysikalischen Zwängen. "Leider", bedauert auch Fahrner, "denn der hat allein schon seine eigene Geschichte". Wirtschaftlich habe das aber "keinen Sinn gemacht". Sinnvoll hingegen ist das Neubauvorhaben gleichwohl für den Arbeitsmarkt. Er soll von bis zu zwölf Vollzeitkräften profitieren. Als Gästezielgruppe gelten Wanderer, Skisportler jedweder Richtung, Tages- und Langzeittouristen, aber auch Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter oder Kunden auf Unterstmatt ein paar urige Tage im Schnee oder auf dem Mountainbike organisieren. "Aber auch vor Bustouristen werden wir uns nicht verstecken", ist Fahrner auch vor größeren Gruppen nicht bange. Im Gegenteil. Er ist sich sicher: "Die Schwarzwaldhochstraße hat noch viel Potenzial", auch wenn das Übernachtungsangebot im Norden mit Bühlerhöhe, Plättig, Sand und Hundseck komplett weggebrochen ist. Um so wichtiger sei es, die Unterstmatt als der Drehscheibe für Wintersportler mit vier Skiliften, aber auch für Tagestouristen im Sommer wieder attraktiver zu machen. Mit dem Neubau werden sich auch die Mitarbeiter des Schliffkopf-Hotels umorientieren müssen. Für bis zu 30 von ihnen dienen die Zimmer auf Unterstmatt als Wohnheim. Sie werden sich künftig im Bereich Kniebis, Freudenstadt oder im Achertal privat einquartieren müssen. Überlegungen gibt es auch, ein benachbartes Wohngebäude sowie die frühere Skischule Unterstmatt von Heinz Quegwer zu ertüchtigen. Beitrag zur Belebung der Hochstraße Heiko Fahrner ist von der Vorstellung beseelt: "Die Unterstmatt braucht ein eigenes Gesicht, und mit unserem neuen Hotel schaffen wir ein Solitär". Hierfür sind er und sein Bruder Erich bereit, eine Summe zwischen 2,5 und drei Millionen Euro in ein vorzugsweise schlüsselfertig zu erstellendes Objekt zu investieren. Als reine Bauzeit wird ein Jahr veranschlagt. Die Brüder verstehen das Investment als einen "wichtigen Beitrag zur Belebung der Schwarzwaldhochstraße". Historie

