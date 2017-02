Mitstreiter und Unterstützer gesucht

Gernsbach



Das Buch der Hundertjährigen Gernsbach (ham) - Mit Susanne Eisenmann hat sich eine weitere Landespolitikerin ins Goldene Buch der Stadt Gernsbach eingetragen (Foto: Metz). Sie steigt damit in einen illustren Kreis auf - aber in dem Werk finden sich neben Promis vor allem mehr als 30 Hundertjährige der Gemeinde.