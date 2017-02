Sitzmöbel mit Poller-Wirkung

Bühl - Die beiden historischen Rathausgebäude stehen seit ihrer Sanierung bestens da, doch Kirch- und Rathausplatz bieten ein trauriges Bild jahrelanger Flickschusterei am Belag. Im kommenden Jahr soll die Zwetschgenstadt auch in ihrem zentralen Kern wieder attraktiv werden. "Wir wollen den Platzcharakter optisch verstärken und Aufenthaltsqualität schaffen", erklärt Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung im Rathaus, als wesentliche Ziele der laufenden Detailplanung.

OB Hubert Schnurr hatte im Rahmen seiner Haushaltsrede Mitte Dezember angekündigt, noch in diesem Jahr mit der Platzneugestaltung beginnen zu wollen. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die ursprünglich vorgesehene Abwicklung in zwei Bauabschnitten auf einen reduziert wird. "Wir ersparen uns damit, zweimal eine Baustelle einrichten zu müssen", erläuterte Schnurr im Gespräch mit dem BT. Das Vorgehen soll noch im Detail mit dem Gemeinderat und der Pfarrgemeinde abgestimmt werden. "Wir haben ein paar terminliche Zwangspunkte wie das Zwetschgenfest oder die Leistungsschau im April 2018, die wir beachten müssen."

Schnurr kündigte an, in einer Ratssitzung im Frühjahr eine aktualisierte Planung zu präsentieren. Der Technische Ausschuss hatte sich bereits nichtöffentlich mit Gestaltungsfragen befasst. Entgegen der vorigen Planung, den Platz mit einem Kunststein im Karo-Muster zu bepflastern, sei nunmehr ein optisch "ruhiger Belag" erste Wahl. Dieser soll sich an die hellen Steine in der Haupt- und Eisenbahnstraße anpassen. "Die Oberfläche wird aber rauer sein", verweist der OB beispielhaft auf die von der Volksbank neugestaltete Schulze-Delitzsch-Straße in nächster Nachbarschaft.

Was die Auswahl der künftigen Sitzgelegenheiten betrifft, wird Rustikales bevorzugt: schwere Möbel aus Holz. "Wir wollen da unsere Forstleute miteinbeziehen", erklärt Schnurr. Die gewichtigen Teile sollen einerseits Sitzkomfort bieten, sich andererseits bei Aktivitäten wie dem Zwetschgenfest versetzen oder wegräumen lassen. Außerdem sollen die Elemente als Poller dienen - gegen wildes Parken, das vor allem am Kirchplatz überhand genommen hat. Ein Problem, das die Stadt (um im Kontext zu bleiben) nicht länger aussitzen beziehungsweise auf die lange Bank schieben will.

Außerdem werden an die neuen Plätze eine Reihe technischer Anforderungen gestellt, gilt es doch Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse für den Wochenmarkt und gelegentlichen Festbetrieb herzustellen. Diesen Teil der Planung wird die Stadt - im Gegensatz zur Gestaltung, die im eigenen Haus erfolgt - in Kürze an ein Ingenieurbüro vergeben, kündigte Schnurr an.

Die Kosten der Platzerneuerung summieren sich auf rund eine Million Euro. Im Gegensatz zu den großzügig geförderten Rathaussanierungen (51 Prozent übernahmen Land und Bund) zeigt sich der Staat bei der Neuanlage von Plätzen etwas weniger spendabel. 90 Euro pro Quadratmeter kann die Stadt im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet "Nördlicher Stadteingang" aus dem Fördertopf abrufen. Johanna Balaska, Leiterin des Fachbereichs Finanzen, kalkuliert mit einem Zuschuss von knapp 400000 Euro.

Zum Thema