Medienzentrum unter neuer Leitung Bühl (red) - Das Medienzentrum Mittelbaden in Bühl steht unter neuer Leitung. Alexander Fischer (41) trat die Nachfolge von Beate Caspers-Brecht an. Die bisherige Leiterin kehrte nach fünfjähriger Tätigkeit in den Schuldienst zurück. Alexander Fischer ist bereits seit 2006 als Schulnetzberater und seit 2015 auch als medienpädagogischer Berater für das Medienzentrum tätig. Aus dieser langjährigen Erfahrung kenne Fischer, der weiterhin mit einigen Stunden an der Realschule Gaggenau unterrichte, den Unterstützungsbedarf der insgesamt 114 Schulen im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden bestens, teilte das Landratsamt gestern mit. Der Wechsel sei bereits zu Jahresbeginn erfolgt. "Als Träger des Medienzentrums Mittelbaden sind wir zusammen mit unseren Partnern überzeugt, mit Alexander Fischer den richtigen Mann an der Spitze der Einrichtung zu haben", betont Landrat Jürgen Bäuerle. Die Aufgaben der Einrichtung seien wie die Anforderungen an die Schulen einem grundlegenden Wandel unterlegen. "Fischer will diesen Veränderungsprozess aktiv begleiten und den Schulen und Schulträgern in Fragen der Medientechnik und Medienbildung als Ansprechpartner Orientierung und Hilfestellung geben", führt die Pressestelle aus. Nachdem die Medienbildung als Leitperspektive Eingang in den Bildungsplan gefunden hat, möchte der neue Leiter des Medienzentrums das Hauptaugenmerk darauf legen, die Schulen bei der Ausarbeitung von umfassenden Medienbildungskonzepten zu unterstützen und den hohen Informations-, Beratungs- und Schulungsbedarf zu klären. "Neben den pädagogischen Konzepten ist die digitale Infrastruktur an den Schulen eine wichtige Säule, um moderne medienpädagogische Konzepte umsetzen zu können", heißt es weiter. Diese Neuausrichtung sei in der Regel mit größeren Investitionen verbunden. Gerade bei anstehenden Baumaßnahmen oder Gebäudeplanungen empfiehlt Fischer, das Medienzentrum "möglichst frühzeitig als Beratungsinstanz mit einzubinden."

