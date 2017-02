"Unglaublich freundschaftliche Atmosphäre"



Bühl (red) - Eine anstrengende, aufregende und hochinformative Woche verbrachte Stephan Melcher in Salvador da Bahia in Brasilien. Von seinem Arbeitgeber freigestellt, konnte der Sportlehrer aus Bühl eine Einladung zum Lehrgang "Rede da Capoeira" wahrnehmen und dabei Legenden der brasilianischen Kampfkunst erleben.



Capoeira-Meister gibt es unzählige in Brasilien. "Wenn jedoch Mestre João Grande, einst Schüler des legendären Mestre Pastinha mit seinen 85 Jahren Unterricht gibt, oder Mestre Nenel, Sohn des berühmten Mestre Bimba, ist das etwas ganz Besonderes", so Melcher. Ebenfalls schon zu Lebzeiten in den Geschichtsbüchern verankert seien die Namen der übrigen Meister und wie Mestre Capixaba, Paulinho Sabiá, Jogo de Dentro und Mestre Sabiá, Initiator der Veranstaltung. "Als Sportlehrer habe ich in Deutschland selten so perfekte Fortbildungen erlebt. Vor allem, was die Lehrpersönlichkeit betrifft, sind diese Meister große Vorbilder", berichtet Melcher begeistert. In Ergänzung zum Unterricht hätten Vorlesungen, Ausstellungen und philosophische Vorträge die Fortbildung bereichert. Besonders eindrucksvoll empfand Melcher die "Roda de Viola". Das traditionelle Ritual einer Capoeira-Roda in Begleitung einer Gitarre und einer Ukulele wurde von Mestre João Grande abgehalten. "Die dabei entstandene Energie zeigte noch einmal eine ganz andere Seite von Capoeira als die eines Kampfes oder eines Spiels", schildert Melcher, der mit hohen Erwartungen nach Brasilien gereist war. Für sein Können und Engagement im Capoeira wurde er mit einer neuen Kordel ausgezeichnet. Grün und Blau signalisieren dabei die zweite Stufe als Lehrer. Sie wird von Mestre Sabiá nur in Brasilien verliehen. "Es wird keine Prüfung verlangt wie in anderen Kampfsportarten", schildert er. Die Verleihung sei mehr eine feierliche Übergabe und ein Zeichen, dass man sich ausreichend bewährt habe. "Der Weg dahin wird als die Aufgabe angesehen und somit auf eine Prüfung unter künstlichen Bedingungen verzichtet." Kriterien für die Graduierung sind das spielerische und kämpferische Können, Musikalität, Kenntnis der Geschichte und Tradition, Persönlichkeit, Lehrfähigkeit und Organisationstalent. Ganz andere Kriterien zählten bei den "RB Paranauê"-Meisterschaften, bei denen Melcher knapp den Einzug ins Finale verpasste. "Ich hatte mich nicht speziell auf diesen Wettkampf vorbereitet; die Teilnahme war spontan", berichtet er. Zwei Tage zuvor hätten ihn die Veranstalter überredet, als Repräsentant aus Deutschland teilzunehmen. Von 70 nationalen und internationalen Sendern übertragen, wurde in einem neuen Wettkampfformat der "kompletteste Capoeira-Spieler der Welt" ermittelt, erzählt der Bühler. Dabei mussten je zwei Spieler einen Rhythmus auslosen und dazu im Spiel mit dem Gegner ihr Können zeigen. Er schildert: "Je nach Rhythmus kommt es auf Akrobatik, Ausdruck, Intelligenz und Kenntnis von traditionellen Bewegungsabläufen bis zum Halbkontaktkampf an." Eine Besonderheit sei, dass die Gegner miteinander arbeiten müssen, ansonsten sei das Spiel insgesamt als nicht gut bewertet worden. "Schon in der Qualifikation entstand so eine unglaublich freundschaftliche Atmosphäre zwischen den Teilnehmern. Die mitreißende Capoeira-Musik, von absoluten Spitzenmusikern gespielt, bewirkte dann ihr Übriges." Gewinner wurde der Brasilianer Instrutor Ratto. Seit 16 Jahren widmet sich der ehemalige Weltmeister einem Sozialprojekt in Salvador zugunsten mittelloser Kinder. Er war aus der Talentschmiede von Mestre Sabiá hervorgegangen. Diesen Meister bei einem Besuch in Bühlertal zu erleben, dazu haben die Schüler der Capoeira-Schule Ginga Mundo aus Bühl, Offenburg und Bühlertal am 25. und 26. Februar Gelegenheit. Bei einem Workshop im Mittelbergstadion können auch Anfänger die ersten Schritte der brasilianischen Kampfkunst unter Sabiás Anleitung erlernen. Zahlreiche Kinder freuten sich bereits auf ihre erste Kordel, die sie sich im Training verdient haben, berichtet Melcher. Zusammen mit dem Offenburger Trainer Kevin Flüge ist er schon äußerst gespannt: "Bei so vielen Spitzenleuten aus Europa und Brasilien, die sich angemeldet haben, kann das eigentlich nur super werden." www.capoeira-bühl.de

