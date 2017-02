OB: "Eine einmalige Chance für Bühl"

Bühl - Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern, jetzt darf das Gezwitscher mit dem Segen der Stadtverwaltung auch offiziell in die Ohren und ins Bewusstsein der Bürger: Neue Eigentümer des Lörch-Geländes und Investoren sind die Eisenbiegler Projekt GmbH & Co. KG mit Tilo und Marc Trautmann als Gesellschaftern sowie die 3L-Projekte GmbH & Co. KG mit Peter Lehnhoff und seinen Söhnen Louis und Leon. Das gesamte Investment hat eine Größenordnung von rund zehn Millionen Euro.

Trautmann und Lehnhoff hatten sich kurz vor Weihnachten nach mehreren Gesprächen in Konstanz mit einem Unterhändler, danach persönlich mit dem vorigen Eigentümer des Lörch-Geländes auf den Kauf geeinigt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr erfuhr von der notariellen Beurkundung am Tag vor Heiligabend. Er bekannte gestern bei einem Pressegespräch: "Das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Ich habe mich richtig wohl gefühlt."

Voraussetzung für Bautätigkeiten beziehungsweise eine Baufreigabe ist der Erhalt und die Sanierung der Lörch-Villa, wie vom Gemeinderat und letztlich auch von der Stadtverwaltung gefordert. Architekt Thomas Velten (Büro Planum, Bühl) gab seinen Eindruck bei der ersten Hausbesichtigung wie folgt wieder: "Ich war auf alles gefasst, aber dann doch überrascht über die Bausubstanz." Primär müssen lediglich die Technik und die Heizung auf Vordermann gebracht werden. "Ansonsten", so Velten, "ist alles in Ordnung."

Flankiert wird die Villa (sie soll nach dem Willen der Investoren nur in gute und verantwortungsvolle Hände gelangen) in der Eisenbahnstraße künftig von zwei Neubauten, die sich bezüglich Sockel-, Trauf- und Firsthöhe sowie der Dachform der historischen Umgebungsbebauung anzupassen haben. Damit, so der OB, "wird der Erhaltungssatzung in vollem Umfang entsprochen".

Im rückwärtigen Bereich zum Platz Vilafranca sollen drei sogenannte Punkthäuser mit vier Geschossen und Flachdächern die Formensprache moderner Architektur aufnehmen. Die Traufhöhe beträgt 12,50 Meter. In der Summe werden 40 bis 45 Wohneinheiten entstehen. Velten verspricht mit seiner Planung "innerstädtisches hochwertiges Wohnen" mit viel Grünflächen. Ein eher geringer Teil des Raumangebots wird für Büros oder Arztpraxen vorgehalten.

Der ruhende Verkehr kommt in eine Tiefgarage. Die 60 Stellplätze sollen mit allen sechs Gebäuden verbunden werden. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt über einen städtischen Grundstücksstreifen von der Herbert-Odenheimer-Straße aus.

Wie Tilo Trautmann und Peter Lehnhoff durchblicken ließen, kommen sämtliche Wohneinheiten als Eigentumswohnungen auf den Markt. In die Werbung werden sie nicht gehen müssen. Die Anfragen, berichtet Tilo Trautmann, seien bereits jetzt "wahnsinnig groß".

Zustande gekommen war der Grundstücksdeal durch Peter Lehnhoff nach einem Gespräch bei der städtischen Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier im Sommer 2016. Diese stellte den Kontakt zu dem in der Schweiz lebenden Besitzer her. Es folgten erste Kontaktaufnahmen. Als sich positive Ergebnisse abzeichneten, hatte Lehnhoff die "glorreiche Idee, meinen alten Freund Tilo Trautmann" mit ins Boot zu nehmen. Es handle sich schließlich um ein "großes Projekt". Ein erstes gemeinsames Treffen kurz vor Weihnachten am Bodensee verlief zunächst gleichwohl wenig erfreulich: "Wir wurden regelrecht abgewatscht", erinnert sich Trautmann. Am Tag vor der notariellen Beurkundung war das Eis gebrochen. Das Verkäufer-Ehepaar war "wie ausgewechselt" und lud die beiden Bühler zum Essen ein.

Tilo Trautmann erklärt seine Motivation wie folgt: "Wir wollen die Villa aus dem Dornröschenschlaf holen und werden unser Bestes geben." Peter Lehnhoff ergänzt: "Wir werden was Vernünftiges für das Stadtbild schaffen und den Belangen in der Eisenbahnstraße Rechnung tragen, die zu einer Entspannung beiträgt."

OB Schnurr freut sich immer noch über das Weihnachtsgeschenk: "Das ist eine einmalige Chance für Bühl. An uns wird es nicht scheitern." Gleich nach der Sommerpause soll die Baufreigabe erteilt werden, so dass Tilo Trautmann bereits ab Oktober seine Bagger und Kräne losschicken kann. Als Bauzeit sind eineinhalb Jahre vorgesehen.

