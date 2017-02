Affenflasche findet immer mehr Liebhaber Bühl (bm) - Mit einem Dank an die Winzer für ihr qualitätsorientiertes Arbeiten in den Reben eröffnete Vorstandsvorsitzender Stefan Meier die Mitgliederversammlung der Affentaler Winzer. Die Auszeichnung mit einem Ehrenpreis bei der Landesweinprämierung sei ein Beweis für die Breite des Sortiments, aber auch dafür, dass man qualitativ gut aufgestellt sei. Sein Dank galt auch den Kellermeistern Leo Klär und Medard Jung, die den Winzern bei Bedarf helfend zur Seite stünden. Geschäftsführer Ralf Schäfer stellte den Jahresabschluss zum 30. Juni 2016 vor. Das Geschäftsjahr 2015/16 wurde mit zirka sieben Millionen Euro abgeschlossen, wobei der Anteil aus dem Weinerlös 6,3 Millionen Euro betrug. Der Weinumsatz lag 4,5 Prozent über dem Vorjahr. Die positive Entwicklung ergab sich durch höhere Verkäufe im Export. Nicht unwesentlich zu diesem Ergebnis im "Jahr des Affen" in China habe die traditionelle Affenflasche beigetragen, die immer mehr Liebhaber finde. Schäfer unterrichtete die Mitglieder über den aktuellen Stand in Bezug auf die Sanierung der Brandschäden vom 5. Januar. Zwischenzeitlich wurden die Abfüllung und der Tankkeller gereinigt und sind wieder voll funktionsfähig. Die Hauptschäden ergaben sich in den Dachverkleidungen der Traubenannahme und der Kelterhalle. Man sei zuversichtlich, dass die Schäden bis zur Lese behoben sind. Die Sanierungskosten werden, so teilte Schäfer mit, von der Versicherung getragen. Bewährt habe sich die Kooperation mit der Baden-Badener WG in den Bereichen Abfüllung, Lagerung und Logistik. Eine weitere Kooperation sei ab 2018 im Verwaltungsbereich vorgesehen. Nach den Ausführungen von Kellermeister Leo Klär wurden den Winzern im zurückliegenden Jahr im wahrsten Sinne die Grenzen aufgezeigt - und dies sowohl witterungsbedingt bei der Bodenbearbeitung als auch beim Pflanzenschutz wegen des Peronospora-Befalls. Hier wurde besonders der Spätburgunder betroffen. Mit 99 kg/Ar lag die Erntemenge im Schnitt aller Sorten auch unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Mit der Eisweinlese mit einem Mostgewicht von 172 Oechsle wurde die Herbstsaison abgeschlossen. "Es war für den Berichtszeitraum kein einfaches Jahr, aber wir müssen uns den Herausforderungen stellen", so der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Berthold Falk. Es gelte, die Rebflächenentwicklung, derzeit betrage sie 240 Hektar, aber auch die Kostenentwicklung im Auge zu behalten. Bei anstehenden Neuanpflanzungen sollten die Sorten Spätburgunder und Grauburgunder forciert werden. Für die Wirtschaftlichkeit des Weinbaus wäre ein durchschnittlicher Ertrag von 100 bis 120 Kg/Ar anzustreben. Die Ertragsmenge müsse vor allem beim Rotwein besser werden, die entsprechende Richtung könne bereits jetzt beim Rebenschnitt vorgegeben werden. Ortsvorsteher Jürgen Lauten überbrachte die Grüße der Stadt Bühl. Er lobte die jüngst erfolgte Einrichtung eines Winzerforums als eine Plattform für neue Ideen mit Blick auf zukunftsweisende Konzepte bei der Weinvermarktung. Er dankte allen Winzern für ihren Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit ehrte Schäfer Perparim Ramadani mit Urkunde und einem Geschenk. Im Kosovo geboren, kam Ramadani im Jahr 1991 als Flüchtling nach Bühl und zu den Affentaler Winzern. Zwischenzeitlich sei er eine feste Säule im Betrieb und beim Abfüllen an der Etikettieranlage mit viel Fingerspitzengefühl tätig. Ramadani, so der Geschäftsführer, sei ein hervorragendes Beispiel für gelebte Integration.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Durmersheim

Kosten für Mensa steigen Durmersheim (HH) - Überrascht, erschrocken und geschockt lauteten die Reaktionsbeschreibungen, mit denen im Durmersheimer Gemeinderat eine Kostenberechnung für die Mensa quittiert wurde, die für die Hardt- und die Realschule gebaut werden soll (Foto: Heck). » Weitersagen (HH) - Überrascht, erschrocken und geschockt lauteten die Reaktionsbeschreibungen, mit denen im Durmersheimer Gemeinderat eine Kostenberechnung für die Mensa quittiert wurde, die für die Hardt- und die Realschule gebaut werden soll (Foto: Heck). » - Mehr Karlsruhe

Batterie fordert Pannenhelfer Karlsruhe (lsw) - Die Pannenhelfer des ADAC haben im Südwesten im vergangenen Jahr fast 524.000 Einsätze absolviert - 1,7 Prozent mehr als 2015. Die häufigste Ursache für Pannen sei wie in den Vorjahren eine streikende Batterie, wie Klaus Schlingmann vom ADAC sagte (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Pannenhelfer des ADAC haben im Südwesten im vergangenen Jahr fast 524.000 Einsätze absolviert - 1,7 Prozent mehr als 2015. Die häufigste Ursache für Pannen sei wie in den Vorjahren eine streikende Batterie, wie Klaus Schlingmann vom ADAC sagte (Foto: dpa). » - Mehr