Biblische Geschichten zieren das Hungertuch

Bühl - Als Hunger-, Fastentuch oder auch "Schmachtlappen" wird es bezeichnet: das heute meist bunt bemalte Leintuch, das während der Fastenzeit vielerorts im Altarraum hängt. In den fünf Pfarrkirchen St. Peter und Paul Bühl, St. Maria Kappelwindeck, St. Johannes der Täufer Vimbuch, St. Dionys Moos und Heilig Blut Weitenung wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Fastentuch angebracht.

Einmalig macht dieses Tuch nicht allein die Tatsache, dass es selbstgestaltet wurde, sondern vor allem die Besonderheit, dass es ein Gemeinschaftswerk aller Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch ist. Seit gut einem Jahr bilden die fünf Pfarreien eine Einheit. Zum ersten Mal wurde nun gemeinsam ein Projekt von Gemeindemitgliedern umgesetzt.

Die Idee dazu entwickelte Pastoralreferent Nikolaus Wisser. In den vergangenen Jahren hatte die Bühler Pfarrgemeinde traditionell als Symbol der Buße das Hungertuch von Misereor aufgehängt, das alle zwei Jahre von einem Künstler aus einem der armen Länder der Erde gefertigt wird. "Das diesjährige Motiv hat uns nicht so zugesagt", erklärt Wisser im Gespräch mit dem BT, wie die Idee zum eigenen Fastentuch entstanden ist, zumal in einigen der Pfarrgemeinden in der Vergangenheit bereits eigene Hungertücher kreiert wurden.

So lud der Pastoralreferent verschiedene Gruppierungen ein, am Tuch mitzuwirken. Aus Weitenung beteiligten sich Mitglieder des Kirchenchores, aus Vimbuch der FamilienkreisI, aus Kappelwindeck die Ministranten gemeinsam mit der Bühler Pfarrjugend. Aus Moos arbeiteten die Frauen der Frauengemeinschaft Hand in Hand mit Bühler Frauen, und auch die Kolpingsfamilie Bühl gestaltete eine Ecke. Über sechs Quadratmeter misst das Tuch, in dessen Mitte das Jahresmotto "Die Sache Jesu braucht Begeisterte" steht und auf alle fünf Felder des Hungertuchs ausstrahlt.

Alle fünf Gruppen versuchen mit ihren Motiven biblische Geschichten mit den Inhalten ihrer Gruppierung zu verknüpfen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie sie sich von der Sache Jesu begeistern lassen. Gleichzeitig sind die Motive so gestaltet, dass dem Betrachter genug Raum für eigene Interpretationen bleibt. Schließlich geht es in der Fastenzeit vor allem darum, sich zu besinnen und durch Fasten und Gebet neu den Weg zu Gott zu finden.

Ursprünglich (schon vor 700 Jahren) trennte das Tuch die Gemeinde deshalb optisch von Altarraum und Reliquien, so dass bildlich gesehen zur körperlichen Buße des Fastens auch die seelische dazu kam. Die Gläubigen konnten die Liturgie nur hörend verfolgen. Erst zu Ostern wurde Christus wieder sichtbar.

Tradition hat die Darstellung von Themen der sozialen Gerechtigkeit auf den Hungertüchern. So haben auch die Ministranten und die Pfarrjugend das Bild des Jungen aufgegriffen, der Jesus das Brot reicht, das dieser so vermehrt, dass alle satt werden. Die wundersame Brotvermehrung diente auch dem Familienkreis aus Vimbuch als Vorlage, der damit seine jahrzehntelange Unterstützung für Projekte in Kenia verband.

Nach der Devise, dass über Bildung auch die Armut verringert werden kann, zeigt das Bild unter anderem eine Schule, aber auch den Familienkreis und die erfreuten unterstützten Menschen. Auch die Frauengemeinschaften haben sich skizzenhaft in Gesprächskreisen auf ihrem Teil des Leintuchs eingefügt - neben der Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen, die mit Jesus spricht. Die Kolpingfamilie ruft dazu auf, die Not des anderen zu sehen. Als biblische Vorlage dient das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein bis zwei Tage Zeit haben die Gruppen jeweils in ihren Part investiert. "Da ist schon ein Funke der Begeisterung übergesprungen", freuen sich Ingrid und Nikolaus Wisser, die die Gruppen begleitet haben.

Am ersten Fastenzeit-Wochenende, 4. und 5. März, wird das Fastentuch in Weitenung zu sehen sein. Am 19. März (Perutag) hängt es in Bühl. Dazwischen wandert es durch die Pfarrgemeinden.