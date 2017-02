Kante zeigen in der Innenstadt

Bühl - Die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft kann sich über einen Mangel an Nachfrage nicht beklagen. Der geschäftsführende Vorstand Roland Julius Meixel zählt aktuell 180 Mietinteressenten in seiner Kartei. Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Striebel, den früheren OB, herrscht schlichtweg "Wohnungsnot in Bühl". Mit dem Großprojekt Steinmetzhaus an der Ecke Hauptstraße/Oberweierer Straße will die Genossenschaft ihren Beitrag für etwas Entlastung auf dem angespannten Mietwohnungsmarkt leisten.

Das Steinmetzhaus ist das erste Neubauprojekt der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Genossenschaft nach rund 25 Jahren. Trotz der hohen Investitionssumme von vier Millionen Euro ist Striebel nicht bange: "Wir sind finanziell gesund."

Die Bauarbeiten kamen anfangs allerdings nicht gerade zügig voran. 13 Monate nach dem ersten Spatenstich ist am 17. März das Richtfest terminiert. Anstatt Mitte dieses Jahres sollen die 17 Wohnungen nun im Herbst bezugsfertig sein. "Spätestens im Oktober wollen wir die Einweihung feiern", erklärt Striebel bei einem Baustellenbesuch des BT.

"Wir hatten aufgrund der beengten Verhältnisse eine schwierige Gründung", schildert Architekt Georg Metzinger. Nicht nur das Fundament habe Probleme bereitet, sondern auch die Witterung. So musste die Winterpause aufgrund der Frostperiode um zwei Wochen verlängert werden. Auf der Baustelle wird noch immer betoniert. Inzwischen sind die Arbeiter jedoch an der letzten Platte über dem dritten Vollgeschoss angelangt, so dass die Rohbauarbeiten in Kürze abgeschlossen werden können.

"In drei Wochen beginnen die Zimmermannsarbeiten", kündigt Metzinger an. Das oberste, vierte Geschoss entsteht in Holzbauweise. Es handelt sich dabei um vier Penthouse-Wohnungen mit flach geneigten Pultdächern. Der anglizistische Begriff steht in diesem Fall nicht für luxuriöses Wohnen, sondern ist architektonisch zu begreifen. Die Ausstattung werde sich am Standard zeitgemäßen Wohnens orientieren, erläutern die Beteiligten.

Laut Striebel ist ein "sozialverträglicher Mietpreis in Richtung acht Euro" angepeilt. Der Quadratmeter Penthouse soll für etwa neun Euro vermietet werden. "Wir wollen einen Wohnraum in der Innenstadt anbieten, der bezahlbar ist." So habe man sich für "kompakte", etwas enger geschnittene Wohnungen als heute üblich in der Größe von 72 (zweieinhalb Zimmer) bis 116 Quadratmeter (fünf Räume) entschieden. Alle 17 Wohnungen sind zur ruhiger gelegenen Südwestseite hin mit Balkonen ausgestattet, im Erdgeschoss mit Terrassen. Geparkt wird in der Tiefgarage, die 23 Fahrzeuge fasst, und auf vier weiteren Stellplätzen. Geheizt wird mit Gasbrennwerttechnik inklusive Wärmepumpe. Das System entspreche dem "hohen Niveau eines KfW-Effizienzhauses 55", erläutert Metzinger.

Das große Gebäude will Kante im öffentlichen Raum zeigen, passt sich in der Höhe aber der Umgebung an. Wechselnde Gestaltungselemente sollen die Fassade auflockern.

Offene Laubengänge mit Glaslamellen

Der Haupteingang liegt zur Hauptstraße. Offene Laubengänge, die mit einem Wetterschutz aus Glaslamellen versehen werden, führen zu den einzelnen Wohnungen. Eine besondere Charakteristik soll ein mit Naturstein verkleideter Fassadenabschnitt erhalten. Ein möglichst heimischer Sandstein, der noch auszuwählen ist, soll dabei die Beziehung zur früheren Nutzung des Areals herstellen. Die Namensgebung Steinmetzhaus erfolgt in Reminiszenz an die hier tätigen Bildhauerbetriebe Gallus Meier, Adolf Hermann und zuletzt Hans-Jürgen Jacobs. Striebel macht deutlich, dass die Genossenschaft der Familie Hermann den Erwerb eines innerstädtischen Grundstücks verdanke, das "für uns noch bezahlbar war". Die Familie habe "aus Verbundenheit zu ihrer Heimaststadt" der Genossenschaft den Vorzug gegeben.

Diese wiederum unterstützt das hiesige Handwerk. Ging schon der Auftrag für den Rohbau an die Bauunternehmung Eisenbiegler, so wurden nach beschränkter Ausschreibung auch die weiteren Gewerke, wie der in Kürze beginnende Innenausbau, an "leistungsstarke Betriebe" aus Bühl oder unmittelbarer Umgebung vergeben. Die Wertschöpfung bleibt somit in Stadt und Region.

Mietverträge sind noch keine gemacht, "das ist aber in nächster Zeit vorgesehen", lässt Vorstandsmitglied Rainer Strack wissen. Etwa zwei Drittel der Mieter mit langfristigem Wohninteresse stünden bereits fest. (Eigen-)Bedarf haben auch die Wohnungsbaugenossen selbst. Sie werden ihre Geschäftsstelle in der Schulstraße aufgeben und ins Steinmetzhaus verlegen.