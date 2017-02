Nach Führerscheinentzug betrunken aufs Moped gesetzt

(bgt) - Ein bisschen unbekümmert wirkte er zunächst, der polnische Angeklagte am Amtsgericht in Bühl. Dort musste sich der 33-Jährige verantworten, weil er mit 1,9 Promille und ohne Führerschein auf einem Moped erwischt worden war. Erst im Lauf des Prozesses schien sich der Mann der Tragweite seines Handelns bewusst zu werden. Richter Alexander Lachmann verurteilte ihn dennoch.

Obwohl der Angeklagte sich seit neun Jahren regelmäßig in Deutschland aufhält, spricht er noch immer kaum ein Wort Deutsch. Eine Dolmetscherin musste seine Aussagen übersetzen. Bereits im Juli vergangenen Jahres hatte er in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs war er anschließend zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zusätzlich musste er bis zum September 2017 seinen Führerschein abgeben.

Dass er sich kaum vier Monate später dennoch auf sein Moped setzte, dazu noch betrunken mit 1,9 Promille Alkohol im Blut, brachte ihn nun erneut vor Gericht.

"Warum sind Sie gefahren?" Auf diese Frage des Richters wusste der Gartenbauer nicht schlüssig zu antworten. Er zuckt lediglich mit den Schultern. Er hatte in einer Gaststätte am Automaten gespielt und vier Bier und drei Whiskey getrunken, was möglicherweise dem Umstand geschuldet war, dass seine schwangere Freundin ihn verlassen hatte, von der er jetzt nicht einmal mehr wisse, wo sie abgeblieben sei. Er verfüge gleichwohl über einen gesicherten Arbeitsplatz und lebe in stabilen sozialen Verhältnissen.

Staatsanwaltschaft fordert Moped-Einzug

Wie ein Polizeibeamter im Zeugenstand erklärte, habe sich der Angeklagte bei der Kontrolle kooperativ verhalten und auch sogleich zugegeben, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Er habe sich jedoch trotz der fast zwei Promille Alkohol "total nüchtern" gefühlt und keineswegs fahruntauglich.

Das führt Richter Lachmann zu der Annahme, dass der Angeklagte doch wohl ein größeres Alkoholproblem habe und er in der Regel mehr zu sich nehmen müsse als die von ihm genannten "drei oder vier Bier zur Entspannung am Wochenende".

Der Angeklagte beteuerte zwar, dass sich sein Verhalten "so nicht wiederholen wird". Der Vertreter der Staatsanwaltschaft war aber der Ansicht, dass sich der 33-Jährige seine Vorstrafe nicht habe zur Warnung dienen lassen. Bei den Alkoholverstößen gebe es eine hohe Rückfallgeschwindigkeit. Das Plädoyer lautete deshalb auf vier Monate Freiheitsentzug zur Bewährung auf drei Jahre, eine Geldstrafe von 2000 Euro€, eine Alkoholtherapie, ein Fahrverbot von sechs Monaten - und für diese Zeit den Einzug des Mopeds des Angeklagten, damit dieser erst gar nicht mehr in Versuchung komme. Das Urteil des Richters fiel nur einen Hauch milder aus: drei Monate Freiheitsentzug zur Bewährung auf zwei Jahre, 1500 Euro € Geldstrafe und der Entzug der Fahrerlaubnis für ein Jahr und sechs Monate. Lachmann äußerte in seiner Urteilsbegründung die Hoffnung, dass diese Strafe den Angeklagten zum Umdenken veranlasse.