Und immer die Zunge in der Steckdose

Bühl (urs) - Über Nacht berühmt werden? Einige träumen davon. Oliver Gimber, kurz "der Olli", war allerdings keiner von ihnen. Dennoch kennen heute Millionen Menschen seinen Namen. Wie das kam? Ganz unbeabsichtigt. Seine Freunde hatten einige seiner Witze, die er jeweils bei der Fahrt im Auto zum Besten gibt, auf Youtube hochgeladen. Und das Unfassbare geschah. Ollis Performance verbreitete sich rasant im Netz. Inzwischen sind die "Witze vom Olli" nicht nur im Internet legendär. Seine Videos wurden seit September 2015 schon über zwei Millionen Mal angeschaut, und täglich kommen knapp 30000 Klicks dazu. Auf Facebook habe er schon die Zwölf-Millionen-Grenze geknackt. Aber auch im Fernsehen und Hörfunk ist der Maler und Lackierermeister als Stand-up-Comedian längst Kult, füllt auch große Hallen. Am Freitag war der Unternehmer, dem der Schalk im Nacken sitzt, zu Gast im Bürgerhaus Neuer Markt; im ausverkauften, versteht sich. Auch hier bleibt kein Auge trocken. Doch was ist das Besondere an diesem Mann, der Witze erzählen kann, dass der Saal Tränen lacht? Die Witze sind es auf jeden Fall nicht nur. Das Publikum kennt viele - und lacht trotzdem. Es ist der Mensch Olli Gimber, der begeistert: mit seiner Vitalität und Energie ("Ich bin heute in Höchstform!"), seiner Lebensfreude, die er reichlich versprüht, und vor allem mit seiner Gabe, über sich selbst zu lachen. Meist bricht er schon vor der Pointe in Gelächter aus, klatscht vor Begeisterung in die Hände, rennt dabei die Bühne rauf und runter und wischt sich dabei Tränen aus den Augen. Dabei wirkt nichts gespielt oder aufgesetzt, sondern einfach nur sympathisch-schwäbisch. Er ist ein komödiantischer Grenzgänger, wie er im Buche steht. Olli genießt das Bad in der Menge. Schon eine Stunde vor der Vorstellung sieht man den kleinen dynamischen Mann im Foyer herumflitzen. Selfies werden gemacht, es wird gelacht. Später wird er auf der Bühne erklären: "Ich mach' das nicht wegen des Geldes, sondern weil ich dabei Leute kennenlerne, die mein Leben bereichern und wir gemeinsam was zu lachen haben. Auf der Bühne kann ich mich, im Gegensatz zu meinem reglementierten Leben als Unternehmer, total ausleben. Es ist ein wenig so, als wenn ich meine Zunge in eine Steckdose stecke!" Ein guter Vergleich, denn Oliver Gimber scheint ständig unter Strom zu stehen. "Es wird ein langer Abend", prophezeit er um 20 Uhr. Zu Recht. Um 23.15 (nach zahllosen Zugaben und stehenden Ovationen) zieht er immer noch einen Witz nach dem anderen aus seinen imaginären Witze-Schubladen. Alle Sparten werden bedient: Seeräuber-, Ärzte-, Fritzle-, Blondinen-, Seniorenwitze und so weiter. Ein Programm habe er nicht, witzelt Olli selbstbewusst. Später werden noch viele Witze folgen, die nicht wirklich jugendfrei sind. "Planlos durch die Nacht!" lautet sein Programm, das keinen festen Regeln folgt. "Wer heute einen roten Faden findet, kann ihn nachher bei mir abgeben", frotzelt er vergnügt. "Ich gebe mir meine Stichworte selbst!" Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Vor kurzem habe er einen wichtigen Kunden verloren. Der habe ihm einen diskriminierenden Witz vorgeworfen. Der Witz vom "schwarzen Rettich" geht so: "Steht ein Mann auf dem Balkon. Auf dem Balkon gegenüber steht ein Schwarzer und raucht. Da sieht der Mann, dass im Wohnzimmer des Schwarzen der Christbaum brennt. Der Mann ruft: "Neger, Dein Christbaum brennt!" Aber der kann nichts hören, da er einen Kopfhörer aufhat. Die Frau des Mannes kommt auf den Balkon und fragt, warum er so brülle. "Bei dem Neger brennt der Christbaum, aber er kann nichts hören", sagt der Mann, rennt in die Wohnung und kommt mit einem Rettich und einer Sprühdose zurück, mit der er den Rettich schwarz lackiert. "Was soll das?", fragt die Frau. "Ich versuche es mit der Zeichensprache", sagt der Mann: "Schwarzer Rett-dich!"

