Hildmannsfelder und Pfälzer in den Zentren der Macht

Die Gemeinde hatte zur Schonung des Parkettbodens einen PVC-Belag angeschafft, was für die Mitglieder der Dreiviertelsnarren einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutete. "Das bringt mich auf die Palme", ätzte Elferratsmitglied Hans-Peter Früh.

Mit der Rückkehr zur gewohnten Moderation durch einen Sitzungspräsidenten anstatt eines Quartetts wie im vergangenen Jahr, scheinen die Dreiviertelsnarren mit Martin Stockmann eine gute Lösung gefunden zu haben. Ob für manchen alteingesessenen Schwarzacher die Konzentration der Macht außerhalb der eigenen Ortsgrenzen - Prinz Björn I. und Stockmann sind beide Hildmannsfelder - ein Identitätsproblem auslösen wird, war am Samstagabend nicht in Erfahrung zu bringen. Bei einer kleinen Gruppe Hildmannsfelder Schlachtenbummler unter der Führung von Iris Stöß-Reith war ein schelmisches Grinsen ob der ungewohnten Machtfülle für das kleine Dorf jedoch unverkennbar.

"S'isch so witt, s'isch Narrezit", war auf großen Lettern an der Bühnenwand hinter dem Elferrat zu lesen. Die Schwarzacher hatten die Zeichen der Zeit erkannt und gingen mit Hans-Peter Früh als "Dreiviertelsnarr" im einst von einer Benediktinerabtei geprägten Ort in die Vollen. Örtliche Begebenheiten wie das außer Kontrolle geratene Halloween-Feuer oder der nächtliche Fußmarsch eines Oktoberfestbesuchers standen ebenso im Fokus der Symbolfigur wie vereins- oder kommunalpolitische Ereignisse. Die geplante Niederlassung der UHU-Logistikzentrale in Rheinmünster sah Früh kritisch: "Womöglich werden Sie nach der nächsten Wahl wieder an ihrem Bürgermeistersessel klebenbleiben", wandte er sich augenzwinkernd an Helmut Pautler. Ähnlich kritisch ging Manfred Huber als Geschichtslehrer mit der unausgewogenen Verteilung politischer Herrschaftsverhältnisse ins Gericht: "Die Schaltstellen der Macht sind mit Pfälzern besetzt: Trump in der Welt und Pautler in Rheinmünster."

Wenngleich auch in Schwarzach der "Kuppelshow-Markt" blüht, tummeln sich immer noch etliche "Restposten" unter dem Narrenvolk. Acht davon rückten mit derben Sprüchen und gesanglichen Einlagen ihre Emotionen in das gleißende Licht der närrischen Öffentlichkeit. Und brauchbare Ratschläge für gescheiterte Beziehungen gab's obendrauf: "Der beste Weg, über einen Mann hinwegzukommen, ist mit dem Auto."

Choreographisch starke und farbenfrohe Tänze prägen traditionell die Schwarzacher Sitzungen. Die neue Funkengarde brillierte bei ihrem Eröffnungstanz in den traditionellen Kostümen und beim Finale als Musical-Tanzformation von "Mary Poppins". Die "Young Girls" entführten mit Titel der Neuen Deutschen Welle in die Welt der 80er Jahre, Brot und Spiele gab's mit dem Ensemble "Diversity" bei einem Gladiatorentanz, bevor das Ensemble "Effeminate" mit ihrer "Baywatch"-Einlage ein hohes Maß an Präzision bei den technischen und strukturellen Elementen zeigte. Und dann gab's noch das Matrosen-Männerballett mit etlichen akrobatischen Einlagen und Wolfgang Ziesel als Kapitän.

Ganz vorsichtig gingen die "Stammtischbrüder" mit dem ungeschützten Parkettboden auf der Bühne um. Sie zogen flauschige Hausschuhe über. Bei den "Geschädigten" der örtlichen Begebenheiten war es dann aber mit der Rücksichtnahme vorbei: "Der isch so bleed", trällerten sie in den Saal. Nachdem Paricia Hemmer als Möchtegern-Gardemädchen über ihre leidvollen Erfahrungen berichtet und eine Mädels-Gruppe mit einer originellen Schwarzlichtshow in die Tiefen der Meere entführt hatte sowie ein bayerischer Sprachunterricht im Bier buchstäblich untergegangen war, sorgte das Finale für einen stimmungsvollen Schlusspunkt hinter die Sitzung der Dreiviertelsnarren.