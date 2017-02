Wenn Frau Holle schwächelt, wird der Speichersee angezapft

Schwarzwaldhochstraße (gero) - Nicht nur nach, sondern bereits während des Winters ist vor dem Winter: Gut zu beobachten ist dies auf dem Gelände der Skiliftbetriebe Unterstmatt. Genauer gesagt zwischen den beiden Abfahrtspisten. Im dortigen Waldstück hatte "Liftboy"Heiko Fahrner noch im November den Holzeinschlag vornehmen lassen, um Platz für einen Speichersee zu schaffen. Der wird notwendig, um die Beschneiungsanlage ab der Skisaison 2017/18 auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Ohne "Nachhilfe"aus Propellerdüsen wird alpiner Wintersport mittelfristig wohl zum Auslaufmodell. Technisch erzeugter Schnee hat auf Unterstmatt überdies Tradition. In den 80er Jahren hatte der damalige Hotelier Hans Reymann die ersten beiden "Schneekanonen" angeschafft. Allerdings hapert es seither an einer auskömmlichen Wasserversorgung aus dem knapp 100 Meter tiefer gelegenen Hundsbach. Der künftige, rund fünf Meter tiefe Speichersee mit einem Fassungsvermögen von 7000 Kubikmetern soll dieses Manko beheben. Zudem wird die Zahl der Schnee-Erzeuger von derzeit zwei auf fünf aufgestockt. Im kommenden Skiwinter soll es soweit sein. Derzeit sind im Höhengebiet die Lifte am Mehliskopf, auf Hundseck, am Seibelseckle, am Ruhestein und eben auf Unterstmatt in Betrieb. Langlauf ist auf der Gaiskopf- und Schwarzkopfloipe (Seibelseckle) möglich.