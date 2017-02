Kindergartenbeiträge sorgen für kontroverse Diskussion

Für 40 jährige Pateimitgliedschaft wurde Wilhelm Ullmann geehrt. Nachdem ihn "die Liebe zu der SPD brachte", so Katzmarek, sei er dieser auf all seinen zahlreichen Lebensstationen bis heute treu geblieben. Neben seinem Engagement in der Partei, die er aktuell als Kassenprüfer unterstützt, zeigt er auch soziales Engagement durch die langjährige Vorstandstätigkeit in der Arbeiterwohlfahrt. Ullmann skizzierte kurz selbst seinen Lebensweg und erklärte, er sei damals in den SPD-Ortsverein Grafenbruch eingetreten, als am Frankfurter Flughafen die dritte Startbahn West gebaut werden sollte. Heute sei er froh, in seiner Wahlheimat Bühl angekommen zu sein.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Rüdiger Schmitt geehrt. Er ist durch sein Engagement im Schüttekeller weit über die Grenzen Bühls hinaus bekannt. Ebenfalls 25 Jahre gehört Gernot Baumann der Partei an. Der Vorsitzende Mathias Lauterbach überreichte den Jubilaren Ehrenurkunden und dankte ihnen für die langjährige Treue zur Partei.

In seinem Bericht aus dem Gemeinderat thematisierte Oswald Grißtede die für 2018 angedachte Beitragserhöhung für Kindergärten. Dies führte zu einer lebhaften Diskussion, da die erklärte Position der SPD hierzu ist: "Bildung darf nichts kosten". Die anwesenden Stadträte Barbara Becker, Ulrich Nagel und Oswald Grißtede versprachen, sich zu gegebener Zeit in den Debatten für diese Forderung einzusetzen. Als Ergebnis der Diskussion wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig eine Resolution verabschiedet, die die Forderung an die Landesregierung enthält, nach rheinland-pfälzischem Vorbild die Kinderbetreuungskosten für drei- bis sechsjährige Kinder zu übernehmen. Die Resolution, gerichtet an Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Kultusministerin Susanne Eisenmann, fordert, dass "beitragsfreie Kindergärten ein wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von Bildungschancen und einer stärkeren Entkoppelung von sozialer Herkunft und späterem Bildungserfolg sind", für den sich die Bühler Genossen nachhaltig einsetzen wollen.

In ihrem Bericht aus Berlin ging Gabriele Katzmarek insbesondere auf die Wirtschaftspolitik ein. "Die SPD macht Wirtschaftspolitik für die Menschen", betonte sie. "Das Ziel der SPD ist immer die Stärkung der Gesellschaft durch Investitionen in Bildung und Infrastruktur." Kernpunkt dieser Politik sei die Sicherung der Grundversorgung der Menschen, worin sich das sozialdemokratische Menschenbild deutlich von anderen Parteien unterscheide.

Sie kritisierte aber auch, dass der Mindestlohn noch immer von vielen Firmen nicht bezahlt werde. "Hier muss wieder zu einer Wertschätzung der Arbeitsleistung gefunden werden", stellte Katzmarek klar. Auch zu diesen sozialdemokratischen Kernthemen entbrannte im Anschluss eine lebhafte und kontroverse Diskussion.

Gabriele Katzmarek zeigte sich optimistisch, dass nach einer erfolgreichen Bundestagswahl diese Punkte angegangen werden könnten. "Nach vorne schauen!", gab sie den Genossen mit auf den Weg. Mit ihrer "Ansprechbar" werde sie am 24. Februar und 23. Mai, jeweils von 11.30 bis 12.30 Uhr, vor dem Bühler Rathaus Station machen.