Kleine Reminiszenz an früheren Chor

Rastatt



Neujahrsempfang in Ottersdorf Rastatt (jg) - Zu einem Neujahrsempfang hat der Riedstadtteil Ottersdorf eingeladen. Ortsvorsteher Stefan Lott blickte dabei in die Zukunft: Bald könne man mit dem Bau der Schulsportanlage beginnen. Zudem könne am alten Standort ein Supermarkt entstehen (Foto: OV). » Weitersagen (jg) - Zu einem Neujahrsempfang hat der Riedstadtteil Ottersdorf eingeladen. Ortsvorsteher Stefan Lott blickte dabei in die Zukunft: Bald könne man mit dem Bau der Schulsportanlage beginnen. Zudem könne am alten Standort ein Supermarkt entstehen (Foto: OV). » - Mehr