Respektvolle Verbeugung vor den Gibb-Brüdern

Das Musical "Massachusetts" ist eine liebevolle Ehrerbietung an die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb, die 1958 als Kinderband in Australien ihre musikalische Karriere begannen und mit dem 1977 erschienen Soundtrack zu dem Film "Saturday Night Fever" ihre größten Erfolge feierten.

Am Sonntagabend verwandelte sich das Bürgerhaus Neuer Markt in einen brodelnden Disco-Kessel. Selten hat es eine Band in so kurzer Zeit geschafft, das Gefühlsbarometer des Publikums so in die Höhe zu treiben. In einem mitreißenden Bee-Gees-Marathon, der keine einzige Minute langweilig war, begann ein Nostalgietrip, bei dem es keinen der Zuschauer (bei einem total ausverkauften Haus) mehr auf den Stühlen hielt. Eine Euphorie, die die drei nächsten Stunden in keinster Weise nachließ: Es wurde getanzt und gesungen, Handylichter und Leuchtstäbe wurden geschwenkt.

Was macht dieses Musical so einzigartig? Ist es der authentische mehrstimmige Falsett-Gesang der gut aussehenden Italo-Boys (sehr, sehr nah am Original) sowie ihr musikalisches Können? Oder das Lebensgefühl, das die Backgroundsängerinnen samt Band und Tänzern perfekt transportierten? Eine Rolle spielen auch die originalen Interviews und Videoeinspielungen auf Großleinwand sowie immer wieder die respektvolle Verbeugung vor den Gibb-Brüdern. Ein Bonbon für alle echten Fans war auch die Tatsache, dass der britische Keyboarder Blue Weaver, der von 1975 bis 1982 festes Mitglied der Bee Gees war, als Star-Gast geladen war, ebenso wie der ehemalige Schlagzeuger Dennis Bryon und Gitarrist Vince Melouney (von 1967 bis 1969 das fünfte Bee-Gees-Mitglied). Klar, dass die drei alten Herren, die immer noch die Bühne rockten und einige Anekdötchen aus der großen Zeit erzählten, frenetisch vom Publikum gefeiert wurden. So folgte ein Bee-Gees-Kracher nach dem anderen, von den früheren Billboard-Rennern wie "Massachusetts" (1976) und "Spicks and Specks" (1965) über "Stayin' Alive" (1977) und das "schönste Liebeslied aller Zeiten" "How deep is your Love" (1977) bis zu "You win Again" (1987).

Eingebettet war das Musical in die Begegnung von fünf naseweisen Jugendlichen, die in einem abgelegenen Haus stranden und von Mr. Jones (Peter Clös) in einem Museum - oder vielmehr Archiv - die Geschichte der Bee Gees erzählt bekommen. Leider erinnerte die Figur, die im braunen Bademantel eingeführt wurde, ein wenig an "Riff Raff" aus der Rocky Horror Picture Show, was nicht unbedingt einen Mehrwert darstellte. Dafür überzeugten solistisch die Backgroundsängerinnen Letizia Mongelli und Laura Ugolini, die den Hit "Immortality" von Celine Dion zum Besten gaben, denn die Bee Gees 1998 geschrieben haben.

Unerwähnt bleiben sollte auch nicht die Tatsache, dass zehn Tänzerinnen der Hip- Hop-Tanzschule "Studio 86" aus Baden-Baden im Hippie-Outfit die Show im Bürgerhaus unterstützten. Und wer gedacht hätte, nach über drei Stunden alle Hits der Bee Gees gehört, gesungen und getanzt zu haben, der irrte. Mit den fett wummernden Bässen von "Tragedy" und dem soften "More than a woman" wurden noch einmal alle Trümpfe gezogen.