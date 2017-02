Schwebenummer mit Sitzungspräsident

Bühl



Roland Meixel und das Narrenbuch Bühl (wv) - Wenn Roland Julius Meixel in die Tasten seines Computers greift, reiht sich der Bühler in eine weithin einzigartige Tradition ein: Seit mehr als drei Jahrhunderten führen zwetschgenstädtische Chronisten das Bühler Narrenbuch. Derzeit arbeitet er am fünften seiner Art (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Wenn Roland Julius Meixel in die Tasten seines Computers greift, reiht sich der Bühler in eine weithin einzigartige Tradition ein: Seit mehr als drei Jahrhunderten führen zwetschgenstädtische Chronisten das Bühler Narrenbuch. Derzeit arbeitet er am fünften seiner Art (Foto: wv). » - Mehr