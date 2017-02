Raus aus dem Keller, rauf auf den Berg

Bühlertal - Es ist ein Herzschlagfinale. Nichts für schwache Nerven. Und viele Bühlertäler zittern mit, als Benedikt Doll (26) am Samstagnachmittag im österreichischen Hochfilzen Biathlon-Sprintweltmeister wurde. Mit einem Wimpernschlag von lächerlichen sieben Zehntelsekunden auf den Norweger Johannes Thingnes Bö und noch vor Seriensieger und Superstar Martin Fourcade. Die Sportgemeinde in der Republik war wie elektrisiert und aus dem Häuschen. So was hat man lange nicht gesehen. Dass auch die Fans in der Talgemeinde vor den TV-Geräten mitfiebern, hat einen Grund: Der Vater von Benni, Karl-Heinz Doll, den alle nur Charly nennen, ist gebürtiger Bühlertäler. Auch er hat die Lizenz zum Siegen und holte sich 1988 den deutschen Meistertitel beim Hundseck-Berglauf.

Aber auch in St. Moritz wird gejubelt und gefeiert. Dort ist Jürgen Brügel vom TV Bühlertal als Volunteer bei der alpinen Ski-WM im Einsatz - als Zutrittskontrolleur auf der Männerabfahrtsstrecke. Als er per Smartphone vom Sensationserfolg seines von ihm hochgeschätzten Vereinsmitglieds erfährt, schickt er noch von der Piste im Engadin umgehend folgende Whats App nach Tirol: "Wahnsinn! Weltmeister! Ich wusste es immer, einmal klappt es. Weiter so! Liebe Grüße aus St. Moritz."

Jürgen Brügel und die Familie Doll verbindet eine lange wie herzliche Geschichte, wie sie eigentlich nur der Sport zu schreiben vermag. Seit über 30 Jahren kennen sich die beiden Bühlertäler, haben gemeinsam Bergläufe bestritten, für jenen auf die Hundseck (Mehliskopf) zeichnete Brügel viele Jahre als Organisator verantwortlich. Und Charly Doll war bei dieser Veranstaltung stets das Zugpferd, das Maß aller Dinge.

Am Samstag sorgt Sohnemann Benedikt, ein leidenschaftlicher Hobbykoch, für ein Überraschungs-Drei-Sterne-Menü in der Loipe. Er läuft das Rennen seines Lebens. Die Küche im elterlichen Sonnenhof in Hinterzarten bleibt kalt, dafür lacht die Sonne über Hochfilzen und wärmt die Seele. Die Eltern bekommen den Finalkrimi ihres Benni sehenden Auges gar nicht mit: Beide stehen "ganz oben auf dem Berg". Die Nerven wollen bei Mutter Friederike nicht so richtig mitspielen. Sohn Benni erzählt den Journalisten nach dem Sensationsgold: "Wenn meine Mutter daheim die Rennen schaut, geht sie beim Schießen immer in den Keller." Diesmal also Berg - und schon hat es geklappt: zweimal fehlerfrei. Das gab es noch nie. Schön, wenn das auch noch bei einer WM passiert.

Bei Bundestrainer Mark Kirchner, bei dem Benni vorwiegend in Oberhof trainiert und der temperamentstechnisch eher einer Wanderdüne gleichkommt, dokumentieren die Kameraleute nach dem Zieleinlauf vier Luftsprünge aus dem Stand, wie es vermutlich viele Hochspringer nicht hinbekommen. Er beschreibt Benedikt als "Frohnatur und Unruhegeist". Und er hat gentechnisch nicht nur die Pferdelunge vom Papa geerbt, sondern auch das Kochtalent. Davon profitieren auch die Kollegen, die er regelmäßig verwöhnt.

Gestern Mittag meldete sich Benni per Handy in der Bühler BT-Redaktion. Er freue sich über die große Anteilnahme in der Region, speziell in Bühlertal. Und er verrät auch, dass er Mitglied des TV Bühlertal sei und ihm Jürgen Brügel schon mal einen persönlichen Sponsor besorgt habe. Und es gibt für den sympathischen Weltmeister eine weitere Beziehung zu Bühlertal: 2015 nämlich nahm er, für den TVB startend, erstmals am Hundseck-Berglauf teil. Kann er sich eine Neuauflage 2017 vorstellen? "Warum nicht, wenn es zeitlich passt? Im Sommer plane ich immer ein paar solcher Rennen ein." Kommenden Sonntag geht es zunächst aber mal nach Hause in den Schwarzwald. Danach beginnen die Vorbereitungen für die drei letzten Weltcups in Südkorea, in Finnland und Norwegen. Außerdem müssen Hunderte von Glückwunsch-Mails gelesen werden.

Gut möglich, dass auch Jürgen Brügel kurzfristig im Sonnenhof hereinschneit. Charly Doll soll angeblich jeden Tag einen Kuchen backen. Und für eine WM-Torte begibt er sich gerne in die Asphalt-Loipe.

Zum Thema